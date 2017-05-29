«داعش» يتقوقع في أقل من 5% غرب الموصل

بغداد (وكالات)

سيطرت القوات العراقية على مواقع جديدة في المدينة القديمة غرب الموصل، فيما تقلصت سيطرة تنظيم «داعش» على أقل من 5% من مساحة هذه المنطقة، ولقي العشرات من مسلحيه مصرعهم في قصف للتحالف الدولي في «وادي حوران» غرب الأنبار، فيما قتل 6 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء هجوم انتحاري استهدف مدنيين وسط بعقوبة.

وأعلنت القوات العراقية أمس، سيطرتها على مواقع حيوية في حي الزنجيلي شمال المدينة القديمة، بعدما شنت عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأحياء في الجانب الغربي من مدينة الموصل من قبضة «داعش».

وقال مصدر في الشرطة الاتحادية، إن القوات توغلت بعمق 300 متر داخل الحي، ونشرت أسلحتها المضادة للعجلات المدرعة والمفخخة، وأن عملية التوغل أدت إلى العثور على «مَضافات ومركز إعلامي لداعش»، مشيراً إلى أن «المدفعية الميدانية تواصل قصف دفاعات التنظيم في شمال المدينة القديمة».

وقال اللواء الركن معن السعدي، قائد العمليات الخاصة الثانية في قوات مكافحة الإرهاب، إن قواته استعادت 50% من حي الصحة، موضحاً أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لانتهاء المعركة، لأن المتغيرات كثيرة على الأرض. وكشف السعدي عن أن «داعش» بدأ يستعين بالنساء للقتال معه، موضحا أن التنظيم الإرهابي فقد الكثير من عناصره واستعان بالنساء.