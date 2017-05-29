مباحثات (2+2) بين مصر وروسيا تنطلق في القاهرة اليوم

القاهرة (وكالات)

تنطلق بالقاهرة اليوم الاثنين المشاورات المصرية - الروسية في إطار صيغة (2+2) بين وزيري خارجية ودفاع البلدين. وذكر أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف من المقرر أن تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين سوف يستعرضان أيضا القضايا والأزمات الإقليمية في كل من سوريا وليبيا واليمن والعراق والمواقف المصرية والروسية إزاءها. وقال إن المباحثات ستتناول قضية الإرهاب في أعقاب الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها مصر، بالإضافة إلي العواصم الأوروبية التي تعرضت لأحداث إرهابية عنيفة عدة مؤخراً، مما يدق ناقوس الخطر بشأن تصاعد ظاهرة الإرهاب التي باتت تحصد الأرواح البريئة علي نحو مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الاستراتيجي بين مصر وروسيا بصيغة (2+2) قد تم تفعيله لتصبح مصر الدولة السادسة التي ترتبط معها روسيا بمثل هذا الإطار المهم من المباحثات الاستراتيجية على مستوى وزيري الخارجية والدفاع بعد الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان.

وقد عقد الجانبان اجتماعين في إطار هذه الصيغة، الأول بالقاهرة في نوفمبر 2013، والثاني بموسكو في فبراير.