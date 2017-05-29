بوتفليقة يقيل وزير السياحة

الجزائر (أ ف ب)

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، وزير السياحة مسعود بن عقون بعد ثلاثة أيام على تعيينه ضمن الحكومة الجديدة التي أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيلتها الخميس، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في بيان الرئاسة «وفقاً لأحكام الدستور وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون». ولم تقدم الرئاسة أي توضيح حول الوزير الجديد الذي سيخلف بن عقون ولا سبب إقالة الوزير الشاب (38 سنة). وكان مسعود بن عقون تسلم مهامه رسمياً الجمعة من وزير السياحة السابق عبد الوهاب نوري، بحسب وكالة الأنباء الرسمية التي لم تذكر أي شيء عن سيرته الذاتية، كما لم تنشر صورته ولا أي معلومات عنه على موقع رئاسة الوزراء. ولا يعرف عن الوزير المقال سوى انه ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 مقعداً في مجلس النواب) الذي يساند الحكومة، وانه أسس تنظيما طلابيا قبل أربع سنوات. وكشف تلفزيون «النهار» الخاص، أن الرئيس بوتفليقة أنهى مباشرة مهام وزير السياحة بعد تلقي ملفه القضائي الذي يحمل أربع إدانات قضائية، منها واحدة بالسجن لـ6 أعوام. وأوضح أن جهاز الشرطة يحقق في الجهات التي أخفت الإدانات القضائية للوزير المقال الذي ترشح عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية في الانتخابات التشريعية وخرج منها خاسراً.