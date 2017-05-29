قرقاش: درء الفتنة بتغيير السلوك واستعادة المصداقية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية «إن دول مجلس التعاون تمر بأزمة حادّة جديدة وفتنة تحمل في ثناياها خطراً جسيماً، ودرء الفتنة يكمن في تغيير السلوك وبناء الثقة واستعادة المصداقية». وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر» «في خضم الأزمات الإقليمية الحالية والأخطار المحدقة لنحرص على وحدة الصف، فالصبر والتغاضي له حدوده، والطريق السوي عبر المصارحة والمصداقية والثقة».

وتابع قائلاً «موقعنا واستقرارنا في وحدة الصف وصدق التوجه، ولا نعيش في فقاعة خادعة قد تضر الشقيق والجار دون أن تطالنا، أمننا متصل ومترابط، وكذلك مستقبلنا». وختم تغريداته بالقول «حل الأزمة بين الشقيق وأشقائه طريقه الصدق في النوايا والالتزام بالتعهدات وتغيير السلوك الذي سبب ضرراً وفتح صفحة جديدة لا العودة إلى نفس البئر».