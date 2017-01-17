250 ألف دولار مكافأة كسر «رقم كيميتو» في «ماراثون دبي»

دبي (الاتحاد)

قدم ماراثون ستاندرد تشارترد دبي عرضاً غير مسبوق للمشاركين وهو مكافأة قدرها 250 ألف دولار أميركي، لأي عداء يستطيع كسر الرقم القياسي العالمي في الماراثون الذي ينطلق الجمعة المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وهذه المكافأة هي بالإضافة إلى الجائزة الأولى للسباق وقيمتها 200 ألف دولار أميركي، واللتان تبرزان مكانة هذا السباق المعروف والذي حصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى باعتباره الماراثون الأغلى في العالم.

ويشارك في الماراثون الأثيوبي كينينيسا بيكيلي والذي يراه الكثيرون صاحب النصيب الأوفر بالفوز، حيث سجل من قبل أفضل زمن شخصي بأقل من 6 ثوانٍ عن الرقم العالمي، وهو 02.02.57 والمسجل باسم الكيني دينيس كيميتو. ولكن العداء الأولمبي الحائز على الميدالية الذهبية 3 مرات، يتعين عليه الركض في سباق الماراثون الممتد لمسافة 42.195 كم أسرع من أي رياضي في تاريخ الماراثون، إذا أراد الحصول على هذه المكافأة الكبيرة.

وبعد عقد من النجاحات غير المسبوقة، تتجه أنظار العالم الرياضي من جديد للماراثون الدولي الكبير الأول في العام الجديد، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد المشاركين والذي سينطلق على شوارع مدينة دبي.