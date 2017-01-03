4 مباريات تدشن كأس نائب رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

تدشن الدورة المجمعة الأولى اليوم، والتي تقام على صالتي الوصل والنصر، منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وهي البطولة التي تقام خلال فترة توقف الدوري من دون اللاعبين الأجانب، وتنتهي يوم 14 يناير الجاري، بمشاركة 8 فرق، وتشهد الجولة الأولى من البطولة التي تقام الأدوار التمهيدية فيها على مدار 3 أيام، 4 مواجهات، حيث تقام مباريات المجموعة الأولى بصالة الوصل، في اليوم الأول وتضم فرق الشارقة والشباب والوصل والعين، ويلتقي اليوم الشارقة مع العين في الخامسة مساء والشباب مع الوصل في السابعة مساء.

وتقام الجولة الثانية في نفس المجموعة بعد غدٍ بصالة نادي الشباب، يلتقي خلالها الشباب مع العين والوصل مع الشارقة، فيما يختتم الدور الأول بالمجموعة الأولى يوم السبت المقبل بصالة نادي الشارقة، ويلتقي العين مع الوصل والشارقة مع الشباب.

وتضم المجموعة الثانية، فرق الجزيرة والأهلي والنصر والشعب، وتنطلق الجولة الأولى اليوم بصالة النصر، ويلتقي فيها الجزيرة مع الشعب في الخامسة مساء والأهلي مع النصر في السابعة مساء، وتقام الجولة الثانية بعد غدٍ بصالة النادي الأهلي، حيث يلتقي الأهلي مع الشعب والنصر مع الجزيرة، وتختتم الدورة المجمعة للمجموعة الثانية، السبت المقبل بصالة نادي الجزيرة وفيها يلاقي الشعب نظيره النصر ويلعب الجزيرة مع الأهلي.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للمربع الذهبي، حيث يلاقي أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية ثاني الأولى، يوم 10 يناير على أن تحدد لجنة المسابقات الصالات المحايدة للدور قبل النهائي، ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية للبطولة يوم 14 يناير الجاري.