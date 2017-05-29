نتنياهو يجمع حكومته قرب حائط البراق ويقر خطة لتهويد القدس

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

صادقت «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي امس على موقع لإقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم قبل 3 أشهر ونصف من مستوطنة «عمونا» التي كانت مبنية على أراض فلسطينية بملكية خاصة قرب رام الله. وأكدت القناة الإسرائيلية الثانية أن الخطة حظيت بمصادقة «منسق نشاطات جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يؤاف مردخاي بعد أن صادق عليها المستوى السياسي ومنحها الضوء الأخضر للتنفيذ.

وقالت أن المصادقة تتعلق بأرض عامة تعتبرها السلطات الإسرائيلية أراضي الدولة لأنها ليست بملكية خاصة رغم أن الحديث يدور عن أرض في الضفة الغربية وقطعة الأرض المقصودة تقع في محيط قرى ترمسعيا وسلواد وجالود قرب رام الله دون تحديد الموقع بالضبط.

في الأثناء، وافقت الحكومة الإسرائيلية امس على خطة وصفت بالتطويرية بهدف تهويد مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة.

وكشف موقع القناة الإسرائيلية السابعة التابعة للمستوطنين أن الحكومة التي اجتمعت في محيط حائط البراق بمناسبة احتلال القدس وافقت على رزمة مشاريع سيجري تنفيذها في مدينة القدس والبلدة القديمة.