الأردن: الإعلام القطري يردد شائعات

عمان (وكالات)

واصلت وسائل الإعلام القطرية سياستها بإطلاق الشائعات عن علاقات الدول العربية بعضها ببعض والزعم بوجود توترات فيما بينها، وكانت آخر تلك الشائعات ما يتعلق بالعلاقات الأردنية السعودية. وفي هذا الإطار، أكد مصدر حكومي أردني أن العلاقات الأردنية السعودية طبيعية، ولا تمر بأي خلافات في الوقت الحالي. وقال المصدر عن التقارير الإعلامية القطرية التي تحدثت عن أزمة خفية في العلاقات بين البلدين، «عارية عن الصحة»، مشدداً على أن العلاقات مع السعودية «أخوية وتاريخية».

ويرتبط الأردن والسعودية بعلاقات متينة، ووقعت حكومتا عمان والرياض أخيراً نحو 27 اتفاقية، وبرامج تعاون، وعقود منها 12 حكومياً و15 لشركات القطاع الخاص، تعزيزاً للتعاون بينهما في مجالات عدة. وتتضمن إحدى الاتفاقيات «تأسيس شركة استثمار سعودية أردنية لاستثمار في الأردن بمليارات الدولارات».