توزيع مساعدات في عدن على عائلات الشهداء

عدن (الاتحاد)

دشنت السلطات المحلية في مدينة عدن توزيع سلل غذائية لأسر الضحايا الذين سقطوا خلال الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على المدينة. واستهدفت عملية التوزيع إيصال السلال الرمضانية إلى 200 أسرة في مديرية صيرة.

وأكد وكيل محافظة عدن رشاد شايع، أن هذه «اللفتة الإنسانية قليلة بحق الشهداء الذين ضربوا أروع ملاحم الصمود والمقاومة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية حتى تحقيق النصر بتحرير المدينة بمساندة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات». ونوه بأن السلطات مستمرة في رعاية أسر الشهداء وتقديم الدعم والمساندة إليهم تقديراً للتضحيات التي قدمت للوطن خلال الحرب الماضية.