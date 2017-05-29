الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين بتزوير العملة

عدن (وكالات)
اتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات الانقلابية بالتورط في إصدار أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا لعملة نقدية جديدة فئة 5 آلاف ريال وعليها توقيع مبهم للغاية.
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وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن السلطات الأمنية عثرت على كمية من الصناديق الكرتونية التي تحتوي على أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة، وتنسب إلى البنك المركزي اليمني، يظهر عليها قيمة 5 آلاف ريال يمني وكأنها «شيك نقدي».
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وقال المحافظ القعيطي «إن هذه العصابات قد سبق لها أن أصدرت قسائم بقيم مالية مختلفة لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم».