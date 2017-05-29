الحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين بتزوير العملة

عدن (وكالات)

اتهمت الحكومة اليمنية، الميليشيات الانقلابية بالتورط في إصدار أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا لعملة نقدية جديدة فئة 5 آلاف ريال وعليها توقيع مبهم للغاية.

وأشارت المصادر إلى منطقة «العبر» في حضرموت، حيث تمت مصادرة شاحنة محملة بمبالغ مالية كبيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن السلطات الأمنية عثرت على كمية من الصناديق الكرتونية التي تحتوي على أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة، وتنسب إلى البنك المركزي اليمني، يظهر عليها قيمة 5 آلاف ريال يمني وكأنها «شيك نقدي».

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فقد أكد محافظ البنك المركزي اليمني أن عملاً كهذا يعد جريمة جنائية مخالفة للقانون صادرة عن عصابات متخصصة في تزوير العملات والأوراق المالية لخداع وتضليل الجمهور المتعامل بالأوراق النقدية بهدف التحايل والاستيلاء على أموالهم الخاصة ومستحقاتهم المالية لدى الغير، مضيفاً أنه يعتقد أن «عصابة الميليشيات الانقلابية في صنعاء تقف وراء هذا التزوير».

وقال المحافظ القعيطي «إن هذه العصابات قد سبق لها أن أصدرت قسائم بقيم مالية مختلفة لا تكتسب أي صفة قانونية لإصدارها وتداولها بغرض التحايل على المستحقات المالية للمواطنين وتبديد ثرواتهم».