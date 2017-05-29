مجلس الأمن يستعرض غداً الوضع في اليمن

نيويورك (وكالات)

يعقد مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء جلسة سياسية إنسانية مشتركة بشأن الوضع في اليمن، حيث يستمع إلى إحاطتين من المبعوث الأممي الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومن رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين.

وستكون الجلسة، بحسب رئاسة المجلس، مفتوحة على أن تعقد بعدها مباشرة جلسة مشاورات مغلقة. ووفق نشرة صدرت عن المجلس، «قد ينظر أعضاء المجلس أيضا فيما إذا كان هناك طرق لزيادة الضغط على الحوثيين بعد رفضهم المقترح الأخير للمبعوث الخاص كما يمكن أن يبحثوا أيضاً، إمكانية توسيع إطار المحادثات السياسية وكيفية تغييرها».

وقالت مصادر مقربة من مجلس الأمن، إن ما يهم أعضاء المجلس في الجلسة سيتمثل في 3 محاور «الهجوم على قافلة ولد الشيخ أحمد ومناقشاته في صنعاء، والخطة التي اقترحها لمدينة الحديدة، فضلاً عن الوضع في عدن».