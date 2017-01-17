أحمد آل ثاني يشيد بالألعاب الفردية لأبطال الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أشاد الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الثقافي، بنتائج أبطال النادي في الألعاب الفردية لحصولهم هذا الأسبوع على 30 ميدالية ملونة.

وأعرب عن سعادته بالإنجازات التي يحققها أبناء النادي في مختلف الرياضات، من خلال تميز مشاركاتهم في المنافسات المحلية التي أبرزت مدى قوة فرق النادي على حصد الميداليات، ولفت الانتباه لقوة تدريباتهم وظهورهم بأداء متميز والصعود للمنصة.

وهنأ اللاعبين على ما حققوه، سواء في الجودود والكاراتيه والجو جيتسو والمبارزة، ووعدهم بمزيد من العناية وتوفير كافة مقومات الدعم للاعبين.

وتقدم الشيخ أحمد آل ثاني بالشكر لمجلس إدارة النادي على هذه الرعاية المتواصلة للاعبين، لا سيما لاعبي الفرق الفردية وأثنى على جهود الطاقم الفني والإداري لمتابعتهم للفرق الرياضية والوصول إلى ما حققته من إنجازات، تزيد النادي فخراً بمستقبل هؤلاء الأبطال، خاصة وأنهم أمل الإمارات في كافة المشاركات الخارجية والرافد للاتحادات الرياضية.

جاء ذلك، في أعقاب النتائج الأخيرة التي حققتها فرق الألعاب الفردية في النادي خلال الأيام الماضية، بحصولهم على 30 ميدالية ملونة شملت 21 ميدالية للجودو و4 في الكاراتيه، و4 في الجو جيتسو وميدالية في المبارزة.

وفي بطولة الفجيرة المفتوحة للجودو حقق لاعبو الشارقة 6 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و11 ميدالية برونزية، وفي الكاراتيه أحرز اللاعبون ذهبيتين ومثلهما من الفضة وبرونزية وحيدة، فضلا عن 4 ميداليات مستحقة في الجو جيتسو وميدالية في المبارزة التي أضيفت إلى رقعة الألعاب الفردية للنادي من العام الماضي.

وبدوره، بارك المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس الإدارة أمين السر المساعد مشرف الألعاب الفردية، للشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني ولأعضاء المجلس ولأسرة الشارقة، هذا الإنجاز المميز خلال أسبوع واحدة، وأشار إلى أن هذا الإنجاز يدعو إلى مواصلة التميز في مسيرة الألعاب الفردية، التي تشهد نمواً في ظل ما تحققه قلعة «الملك الشرقاوي» من إبداع يشار إليه بالبناء بفضل حرص كافة اللاعبين على الفوز الميداليات وإصرارهم على أن يكونوا في الصف الأول.

وأكد أن دعم رئيس النادي، بجانب دعم مجلس الشارقة الرياضي للاعبين، من شأنه أن يسهم في دعم كافة أبطال النادي وتأهيلهم للمشاركات المختلفة لحصد الإنجازات ،وإنجاح كافة البطولات والملتقيات الرياضية التي تقام في أرجاء الدولة، والمشاركات الخارجية ليكونوا سفراءً للرياضة الإماراتية.