«الشرعية» تحرر مواقع جديدة في نهم وصرواح

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على مواقع جديدة في بلدتي صرواح ونهم، في حين دمرت تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى بلدة نهم قادمة من العاصمة صنعاء، وضبطت الأجهزة الأمنية في عدن 104 عناصر من تنظيمي «القاعدة» و«داعش» خلال العمليات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية.

وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع الانقلابيين في نهم حيث تواصلت المعارك على الأرض مع تحقيق قوات الشرعية تقدماً كبيراً بعد دحرها للميليشيات من مواقعها في جبال «باذين حلبان النخش وتلة رشح» الاستراتيجية.

وأفاد بيان الجيش بمصرع أكثر من 23 من عناصر الميليشيات وأسر 13 آخرين خلال المعارك بنهم في غضون 48 ساعة ماضية. كما سيطرت قوات الشرعية أمس على ثلاثة مواقع جديدة في بلدة صرواح غرب مأرب بعد اشتباكات عنيفة تكبدت فيها الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأروح والعتاد. وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن مقاتلات التحالف أغارت على مواقع وتعزيزات لميليشيات الحوثي وصالح، في حين كثفت قوات الشرعية قصفها بالمدفعية الثقيلة على بعض مواقع الانقلابيين في صرواح، وتصدت لهجوم شنته الميليشيات للسيطرة على تبة المطار شرق البلدة صرواح المتاخمة لصنعاء.

وذكر موقع الجيش اليمني، أن القوات المرابطة في صرواح أوقفت «زحفاً جديداً» للميليشيات حاولت استعادة تبة المطار ومواقع مجاورة في خط المواجهة. وأشار إلى أن الانقلابيين منيوا بـ «خسائر كبيرة في الأرواح»، وأن عدداً كبيراً منهم فروا خلال الاشتباكات «تاركين وراءهم جثث القتلى مرمية على الأرض»، مؤكداً أسر أكثر من 17 متمرداً حوثياً.