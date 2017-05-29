الإمارات تتحرك لاحتواء الموجة الثانية من الكوليرا في اليمن

أبوظبي (وام)

تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في اليمن ووزارة الصحة اليمنية، جهوداً حثيثة لاحتواء الموجة الثانية من وباء الكوليرا، والذي عاود الانتشار في 18 محافظة يمنية من أصل 23 محافظة.

وكانت الموجة الأولى من المرض قد انتشرت في سبتمبر من العام الماضي 2016، حيث بلغ عدد الحالات المشتبه فيها نحو 23 ألفاً و425 حالة، وقدرت الحالات الجديدة بـ 301 حالة في الفترة ما بين 27 أبريل وحتى 18 من مايو الجاري، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وفي إطار هذا التعاون ستقوم «الهلال الأحمر» الإماراتية بتوفير متطلبات احتواء الوباء وإيصالها جواً في شكل محاليل وريدية ومواد مخبرية للتأكد من الإصابة بالمرض ومعرفة النوع ومواد التشخيص السريع، وكذلك الحبوب وسوائل الكلور لعمليات تعقيم المياه.

وواصلت هيئة الهلال الأحمر دعمها للقطاع الصحي في اليمن سواء من حيث إنشاء وترميم المرافق الصحية أو توزيع الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية التي من شأنها أن تقدم للأشقاء اليمنيين العلاجات والإسعافات الطبية اللازمة.