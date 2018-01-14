أفغانستان: مقتل 76 مسلحاً بعمليات للقوات الحكومية

كابول (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أمس، أن 76 مسلحاً على الأقل قتلوا في عمليات عسكرية، نفذها أفراد قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية في ثمانية أقاليم في الساعات الـ24 الماضية. وقال البيان، إن ثلاثة من القادة الرئيسين من حركة طالبان، قتلوا في الهجمات. وقالت الوزارة، إنه تم اعتقال 14 مسلحاً، خلال العمليات التي جرت في أقاليم ننجرهار ولجمان ونوريستان وجزني وأوروزجان وهيرات وفارياب وجوزجان.

وتابعت الوزارة أنه تم تدمير العديد من مخابئ الإرهابيين وأسلحتهم خلال العمليات العسكرية. وذكرت الوزارة، أنه تم خلال المهمة تنفيذ ست عمليات خاصة، وتسع عمليات تطهير في ثمانية أقاليم. وأجرى سلاح الجو الأفغاني 93 طلعة جوية في تلك المهمة. ولم تعلق «طالبان» على التقرير.

وأمس الأول، شنت القوات الأميركية في شرق أفغانستان غارة جوية استهدفت ميليشيا قريبة من الحكومة الأفغانية إثر هجوم من عنصر متسلل لهذه الميليشيا، وأوقعت الغارة 13 قتيلاً، حسبما أفادت الميليشيا.

وقال حكيم خان قائد الميليشيا، إن الحادث وقع الخميس أثناء قيام جنود أميركيين بأعمال الدورية في اشين بولاية ننجرهار، والتي تعتبر معقلاً لمسلحي «داعش»

وأضاف أنه إثر الحادث شنت القوات الأميركية غارة جوية استهدفت الميليشيا. وأكد أن 13 من عناصر الميليشيا قتلوا في الغارة. وشاهد صحفي صباح الجمعة عملية دفن ثمانية من عناصر الميليشيا.

ولم تؤكد قوة الأطلسي في أفغانستان على الفور الغارة الجوية، وتحدثت عن «اشتباك ميداني». ونفى الحلف الأطلسي سقوط ضحايا بين الجنود الأميركيين.

وبحسب مصدرين تحدثا لـ«فرانس برس»، هما الممثل المحلي مليك أمين، وعنصر ميليشيا نجا من الغارة، فإن الغارة الجوية وقعت بعد أن أطلق «عنصر متسلل» للميليشيا النار على القوات الأميركية.