كما في المعجم الوسيط فإن الجمع: حَبَكات و حَبْكات، وهي ترابُط الأجزاء التي تؤلِّف كلاًّ مُتلاحمًا، وفي الأدب تعني سياق الأحداث والأعمال وترابطها في قصَّةٍ أو مسرحيّة لتؤدِّي إلى خاتمة، والحَبْكة الدِّراميَّة هي التَّناسق البنائيّ لأجزاء العمل الدراميّ بحيث تبدو أحداثُه مترابطة ومحبوكة.

وتشير الموسوعة الحرة «ويكيبيديا» إلى أن (بداية الصراع هي بداية الحبكة، والحادث المبدئي هو المرحلة الأولى في الصراع (بعد المقدمات والتعريف بالشخصيات)، ونهاية الصراع هي نهاية الحبكة، وبناء الحبكة يشبه جانبي هرم متقابلين، حيث تبدأ المقدمة من أحد جانبي الهرم، والحدث المبدئي هو نقطة التسلق، وتعقد الأحداث هو منتصف الطريق وصولاً إلى الأزمة في قمة الهرم وذروته وهي نقطة التحول والهبوط على الجانب المقابل ومعالم الانفراج بين ذروة الهرم ومنتصف طريق الهبوط، حيث ختام الحبكة عندما يمس الجانب المقابل من الهرم الأرض، ويبرز هذا جلياً في المسرحيات ذات الفصول الثلاثة حالياً أو ذات الفصل الواحد).

وتضيف الموسوعة: (إذا كنت قد قرأت رواية فولكنر «ابسالوم»، ورواية جين ريس «بحر سارجاسو الواسع» فربما تكون قد صدمت من أن القصص في كلتا الروايتين متشابهة بشكل بارز، لكن الحبكتين مختلفتان جدا، بحيث أن التشابه في القصص لا يظهر بشكل فوري).

و ( علينا ألا نتوقع حبكة جيدة الصنع مع توتر متطور إلى اقصاه من ذورة وحل نهائي يحل كل الأشياء كما في روايات ديكنز النمطية. إن الأدب الروائي الحديث نمطياً ينطوي على نهايات غير قطعية. نهايات تترك القارئ ربما محتاراً وغير راض، لكن محتاراً وغير راض بحدود تنتج مزيداً من الأفكار، علينا ألا نرفض حبكات كهذه لمجرد أنها لا تعطينا ذلك الرضى الذي تعطينا إياه حبكة رواية مثل رواية ديكنز (صديقنا المشترك). إن لروايات ديكنز طرقها الخاصة لتحقيق عدم الرضى (ربما الآلية السهلة جدا في حل المشاكل، والعقاب الذي لامناص منه للشخص الرديء ومكافأة الشخص الجيد).