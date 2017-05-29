علي أبو الريش: الإمارات واحة لطيور الثقافة المهاجرة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يؤكد الروائي الإماراتي والكاتب الصحفي علي أبو الريش أن «الإمارات وعاصمتها أبوظبي باتت محط أنظار العالم، وأن العاصمة الباسمة أبوظبي هي اليوم واحة المعرفة في كل صنوفها، ويلفت إلى أن سر اجتذابها لكل هذه الطيور المهاجرة ليس المال وإنما الفضاء الثقافي الواسع والمناخ الإنساني الجميل.

حول هذه النهضة الثقافية وبداياتها وروافدها المختلفة وآفاقها، وما تحظى به من دعم القيادة، كان هذا الحوار:

في حضرة الإبداع الأدبي تشعر بعِظَم المسؤولية، خاصة عندما تكون أمام كاتب متفرّد في تجربته وغزير في عطائه، تقف عاجزاً عن الإحاطة بآفاق ثقافته أو الغوص في أعماق إبداعه. إنه الروائي الإماراتي علي أبو الريش الذي يعشق الفلسفة، كما يقرأ الواقع العربي المأزوم قراءة نقدية عميقة تستشرف المستقبل، ليبدع عالمه الروائي بفرادة وامتياز، وما زال يعمل في البحث والتقصي حتى إصداره الأخير كتاب «زايد الشخصية الأخلاقية».

بدأ الحوار معه من ذاكرة المكان الأول، من البيئة، والمكتبات، والمعارض التي ساهمت في الحركة الثقافية الإماراتية إلى أن تحققت لها هذه النهضة، فقال: «لا شك أن الإنسان ابن بيئته، كما قال الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر: «الإنسان هنا». لا يمكن أن ينتزع الإنسان من تربة انطلق منها وعاش على ترابها، لأنها تشكل في النهاية اللاشعور الجمعي لدى الكاتب. ومن خلال هذا اللاشعور يستطيع الإنسان أن يستدعي ذكرياته وأفكاره ومشاعره وعلاقاته الإنسانية السابقة، بدءاً من الأسرة، ومروراً بعلاقته مع الأصدقاء وانتهاء بالآخرين»، وأضاف: «أعتقد أن أي كاتب لا يمكن أن يصدر عنه إبداع حقيقي إلا إذا انطلق من بيئته، ومن خلال هذه البيئة يستطيع أن يحاكي الآخرين، لأن البيئة تمثل الصحوة».