أميركا ومشكلة الإرهابيين المحليين

كولبرت آي. كينج*

ريتشارد كولينز الثالث، الذي طُعِن حتى الموت، في حرم جامعة ميريلاند الأسبوع الماضي، كان بريئاً، مثله في ذلك تماماً مثل ضحايا تفجير مانشستر الانتحاري الذين بلغ عددهم 22 شخصاً، فكولينز، وهو أميركي من أصل أفريقي، من سكان ميريلاند، وضابط حديث التعيين في الجيش الأميركي، لم يضايق أي أحد، شأنه في ذلك أيضاً شأن ضحايا مذبحة مانشستر في إنجلترا، فهذا الشاب الذي كان من المقرر أن يتخرج من جامعة بواي هذا الأسبوع، كان قد خرج مع مجموعة من زملائه للتنزه والترويح عن النفس، تماماً مثل الذين قتلوا أو جرحوا في مانشستر.

وفي الوقت الراهن، تباشر السلطات المختصة بالتحقيق في مقتل كولينز، الذي تم طعنه بالسكين، بوساطة طالب يدرس في جامعة ميريلاند، يدعى «شين أوربانسكي»، كان مدفوعاً بمشاعر كراهية، كما يبدو، وإن كان السبب الدقيق للجريمة لم يحدد بعد.

أما في مانشستر فقد كان هناك يقين، فالهجوم اعتُبِر عملاً إرهابياً يرمي إلى الترويع، ويستهدف الدين المفترض، والجنسية، والقيم الثقافية للضحايا. ورغم أن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم، فإنه لم يتم التثبت من صحة هذا الإعلان بعد.

وتفيد التقارير بأن المفجر الانتحاري «سلمان العبيدي» قد تحول إلى التطرف مؤخراً، أما أوربانسكي، فينتمي -كما يقول ديفيد ميتشيل رئيس شرطة جامعة ميريلاند- إلى مجموعة تنشط على الفيس بوك، ويدون أعضاؤها بيانات عنصرية وعدائية، ووصف ميشيل تلك البوستات، بأنها «تستحق الاحتقار»، وقال إن المجموعة التي ينتمي إليها أوربانسكي، تُبدي عبر الفيس بوك تحيزات شديدة ضد النساء، واللاتينيون، واليهود، وتجاه الأميركيين من أصل أفريقي بشكل خاص.

واللافت للنظر في هذه الهجمات التي وقعت من دون استفزاز مسبق، هو كثرة المعلومات المعروفة عن محركي المتطرفين في الخارج، وقلة المعلومات المعروفة عن المحرضين للإرهابيين في الداخل الأميركي.