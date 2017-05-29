عجز صناديق المدخرات التقاعدية

سيؤدي ارتفاع معدلات الأعمار والضعف المتزايد في العوائد الاستثمارية، إلى خلق عجز هائل يبلغ 400 تريليون دولار في صناديق المدخرات التقاعدية خلال العقود الثلاثة المقبلة على المستوى العالمي. وهذا المبلغ يفوق الحجم الكلي للاقتصاد العالمي بأكثر من خمس مرات، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي وقتنا الراهن، أصبح أرباب العمل يتهربون بشكل عام من إحالة موظفيهم إلى التقاعد، ويضعون بدلاً منها «خطط المساهمات المحددة». وتمثل هذه أكثر من 50 في المئة من الأصول التقاعدية المالية على المستوى العالمي. وقد ساهم الارتفاع التاريخي في عوائد الأسهم والسندات خلال العقد الماضي في اتساع تلك الفجوة. وفي هذا السياق قال «مايكل دريكسلير» مدير الأنظمة المالية والبنى التحتية في المنتدى الاقتصادي العالمي: «إننا نجتاز بالفعل نقطة انعطاف حقيقية بعد أن أصبح العجز في تمويل صناديق التقاعد يمثل لحظة التغير الحاسمة في النظام الاجتماعي العالمي برمته، ولا زال الكثير من الناس يعتقدون أن هناك متسعاً من الوقت لفعل شيء ما حيال هذا الموضوع. ولكن إن لم نفعل شيئاً، فسيقع العالم في مشكلة خطيرة بعد 20 أو 30 عاماً من الآن».
ويمكن حدوث عجز يصل إلى 400 تريليون دولار في صناديق المدخرات التقاعدية على المستوى العالمي بحلول عام 2050، وفقاً لما يقوله المنتدى الاقتصادي العالمي. وتم احتساب هذا المبلغ من مقدار الأموال التي تحتاجها الحكومات وأرباب العمل والموظفون الأفراد من أجل تزويد كل إنسان بمدخول تقاعدي يساوي 70 في المئة من مدخوله السنوي قبل الإحالة على التقاعد.
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وقالت مصادر المنتدى الاقتصادي العالمي، إن حساباته تلك تستند إلى بيانات متاحة لعامة الناس ضمن البرامج الحكومية مثل برامج «السلامة الاجتماعية» في الولايات المتحدة، التي تفترض أن في وسع الموظف أن يتقاعد بين سن الـ60 والـ70 عاماً. ويمكن للحكومات أن تخفف الأعباء المالية التقاعدية عن طريق زيادة السن التقاعدية للموظفين، كما يمكن للموظفين أيضاً أن يحصلوا على ثقافة مالية وخدماتية أكثر تطوراً خلال حياتهم الوظيفية حتى يتمكنوا من مواصلة العمل بعد سن التقاعد.
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وحذر المنتدى الاقتصادي العالمي من أن العجز في مدخرات صناديق التقاعد يزداد بمعدل 3 تريليونات دولار سنوياً في الولايات المتحدة وحدها. ويمكن أن يرتفع معدل هذا العجز بنسبة 7 في المئة في الصين، و10 في المئة في الهند التي تشهد تزايد سرعة شيخوخة سكانها، وارتفاع نسبة السكان ضمن شريحة الطبقة الوسطى، ونسبة العاملين في القطاعات غير الحكومية. وفي هذا قال «جاك جوليت» رئيس قسم الصحة والثروة في مؤسسة «ميرسير» التي شاركت في وضع التقرير: «إن الشيء الذي آمل أن يحدث هو أن أرى المبادرات التي تهدف إلى حل المشكلة وهي تتحقق الآن. وهناك ثلاثة أطراف يمكنها أن تساهم في وضع الحلول هي: الحكومات، والشركات وأرباب العمل، والأفراد، ونحن نحتاج إلى التعاون المخلص فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المهم. وهذا أمر مهم جداً». يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة غير ربحية، وعرف عنه تنظيمه لاجتماع سنوي يعقد في بلدة «دافوس» في سويسرا.
* محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»