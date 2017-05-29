دبي تستضيف ختام «الجولة الأوروبية للجولف»

لندن(الاتحاد)

تستضيف دبي ختام الجولة الأوروبية العريقة للجولف حتى 2020، بعدما أعلنت عقارات جميرا للجولف والجولة الأوروبية للجولف عن تمديد العقد لمدة 3 سنوات إضافية، لتبقى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام في نوفمبر سنويا تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، هي البطولة الختامية للموسم.

ويشارك في البطولة الختامية التي تقام سنويا في دبي أفضل 60 لاعبا على صعيد الترتيب العام الذي يحمل اسم (السباق إلى دبي)، ليقدم الحدث الجائزة المالية الأضخم للفائز بلقب البطولة والمتوج بلقب (السباق إلى دبي)، علما أن نسخة العام الحالي من المقرر أن تقام من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وتم الإعلان عن تمديد عقد احتضان دبي للبطولة الختامية، في المؤتمر الصحفي العالمي الذي أقيم في مدينة وينتورث في بريطانيا، وتم خلاله تأكيد التزام موانئ دبي العالمية كراعٍ رسمي للبطولة حتى 2020.

تمثل هذه الخطوة دفعة مهمة لقطاع السياحة الرياضية، حيث تمارس رياضة الجولف في دولة الإمارات لأكثر من 40 عاما، وأبرز مؤخرا في تقرير من ديلويت، كيف نمت لتصبح من النشاطات الأساسية بعائدات اقتصادية على دبي بنحو 270 مليون دولار سنويا، وفي العام الماضي توافد أكثر من 62,000 متفرج إلى الموقع العالمي لمشاهدة ومتابعة الإثارة، في حين تجاوز عدد المنازل التي تابعت البطولة عبر التلفاز حول العالم 503 ملايين.