رباعي «القوة الضاربة» يدشن برنامج الإعداد لعالمية بولندا

أمين الدوبلي(أبوظبي)

دخل أمس أبطال منتخب الجو جيتسو الأربعة فيصل الكتبي، ويحيي الحمادي، ومحمد القبيسي وطالب الكربي، معسكر الإعداد الأول للمشاركة في بطولة الألعاب العالمية للجو جيتسو ببولندا التي تقام نهاية يوليو المقبل، وسيضع عناصر القوة الضاربة في منتخبنا الأول في «فن الترويض» أنفسهم تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روبيرتو ليما الشهير بجوردو.

وأكد يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية باتحاد الجو جيتسو أن معظم لاعبي المنتخب الأول ومنتخبات المراحل السنية الأخرى لم تتوقف اتصالاتهم طول الأسبوعين الأخيرين، لطلب الدخول سريعا في التدريبات لأنهم لم يعتادوا الراحة، حيث خضعوا لتلك الراحة في أعقاب المشاركة ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي أقيمت على مدار أسبوعين من 10 إلى 23 أبريل الماضي، مشيرا إلى أن اللاعبين اعتادوا على عدم التوقف عن التدريبات، وأن معظمهم كانوا يتدربون للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وعن بطولة الألعاب العالمية ببولندا قال البلوشي: سنشارك بقوتنا الضاربة، من خلال فيصل ويحيي وطالب والقبيسي، وقد ضمنوا التأهل للمشاركة فيهما من خلال النقاط التي جمعوها عبر مشاركاتهم الأخيرة، ومن المنتظر أن يتدرب الفريق على فترتين يوميا خلال شهر رمضان المبارك، وبعد رمضان سيكون هناك معسكر مغلق لهم حتى يصلوا إلى أعلى درجات التركيز، وستقام تلك البطولة في نهاية يوليو المقبل.

وقال البلوشي: بالنسبة لبطولة نادي الضباط فإن باب التسجيل قد فتح للمشاركة فيها اعتبارا من العاشر من مايو، وسيغلق في الرابع من يونيو المقبل، على أن تقام المنافسات يومي 9 و10 من الشهر المقبل، حيث تم تخصيص اليوم الأول للناشئين والبالغين والأساتذة من أصحاب الحزام الأبيض، والحزام الأزرق، فيما خصص اليوم الثاني للبالغين والأساتذة في مختلف الأحزمة، وسوف يحرص على المشاركة بتلك البطولة عدد من لاعبي منتخباتنا الأولمبية والشباب والناشئين من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرات والحفاظ على اللياقة البدنية، وسوف تكون منافسات تلك البطولة لفئة «دون البدلة».

وأضاف: لدينا بطولتان إضافيتان في رمضان إحداهما في العين يشارك فيها لاعبو العين، والثانية في الفجيرة للنزالات فئة «البدلة» التي يشارك فيها لاعبو الإمارات الشمالية، والبطولات الرمضانية سوف تكون فرصة مميزة للحفاظ على الحالتين البدنية والفنية، بعد فترة الراحة التي حصلوا عليها في أعقاب موسم شاق من المنافسات.

وعن المشاركة في بطولة تايلاند الشاطئية قال البلوشي: ستقام في أول يوليو المقبل، وستخضع للقوانين والضوابط الجديدة التي أقرت في اجتماع الاتحاد الآسيوي الأخير على هامش عالمية أبوظبي أبريل الماضي، بما فيها اللعبة من دون بدلة، واقتصار عدد دقائق النزال لأربع دقائق بعد أن كانت 6 دقائق.

من ناحيته أكد لاعب منتخبنا طالب الكربي بطل آسيا في وزن تحت 69 كجم أنه حريص على أن يشهد الموسم الجديد تحقيق قيمة مضافة في إنجازاته على المستويين العالمي والآسيوي، وأن بطولة الألعاب العالمية في بولندا سوف تكون واحدة من أهم البطولات التي يشارك فيها في الموسم الجديد، حيث إنها تجمع المصنفين الأوائل من أبطال العالم، وأنه سيركز كثيرا في برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني وبدأ مراحله بالفعل مساء أمس.

وأضاف: جو جيتسو الإمارات حقق نجاحات كبيرة في الموسم الماضي، وأمامه موسم طويل بين مشاركات قارية وعالمية وجولات جراند سلام، واستحقاقات تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية منها بطولة الصالات في تركمانستان سبتمبر المقبل، وبناء عليه فإننا لابد أن نكون جاهزين للمشاركة في التحديات، وحصاد الإنجازات على كل المنصات، وبالنسبة لي فإن معنوياتي عالية، وسوف أقاتل من أجل التميز في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه اللعبة من أعلى المستويات في الدولة، والمتابعة الحثيثة والرعاية الكاملة من قبل الاتحاد.