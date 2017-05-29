16 لاعباً أجنبياً يشعلون المواجهات في «طائرة ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

تشهد مسابقة الكرة الطائرة في النسخة الخامسة من دورة ند الشبا الرياضية، مشاركة 16 لاعباً أجنبياً من 11 جنسية، يشعلون المنافسات في المباريات في الحدث الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل، على صعيد تنوع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام في مجمع ند الشبا الرياضي حتى 17 يونيو المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وتسمح لوائح اللجنة المنظمة للدورة بمشاركة لاعبين أجنبيين اثنين لكل فريق، من أجل زيادة قوة المنافسة بين الفرق المشاركة، وتتصدر البرازيل القمة في عدد اللاعبين، حيث يوجد 3 لاعبين من السامبا هم فينكوس سانتوس وكايو فابيو في صفوف فريق فهود زعبيل، وسيرجو جونيور في صفوف سبايدر تيم، ولاعبان من كوبا في صفوف فريق المفاجأة هما ليفا مارتنز وكامجو أورول، ولاعبان من إيطاليا في صفوف فريق زعبيل هما فاكندو مينسترو ولوينيل مارشال.

ويشارك لاعب واحد من 6 جنسيات هم الأميركي إيزيكويل كروس لوزاده في صفوف سبايدر تيم، والألماني سلفادور أويفا في صفوف فريق دبي 2021، ومعه في نفس الفريق إليفي دي لوس سانتوس من الدومنيكان، والبلغاري كادنكوف في صفوف فريق الحازم، ومعه كارلوس كاس من دولة بليز بأميركا الوسطي، والكاميروني ونيمبايان ناثان بفريق عاصفة زعبيل، ومعه في نفس الفريق الألباني جازميند هوساج بيجي.

وتراجعت أعداد اللاعبين العرب في البطولة على عكس العام الماضي، ويشارك لاعبان من البحرين في صفوف فريق دبي 2020، هما محمد يعقوب عبدالحسين، ومواطنه محمد جمعة مبارك، وكلاهما يمثل الكرة الخليجية والعربية في البطولة.