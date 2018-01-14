54 دولة أفريقية تطالب ترامب بالاعتذار عن وصف «حثالة»

واشنطن (أ ف ب)

طالب سفراء 54 دولة أفريقية بالأمم المتحدة الجمعة في بيان شديد اللهجة، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«التراجع» و«الاعتذار» بعد تصريحات منسوبة له تناقلتها وسائل إعلام، وتضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة ووصَفَ فيها بلدان المصدر بأنها «حثالة».

وبعد اجتماع طارئ دام أربع ساعات، قالت مجموعة السفراء الأفارقة في بيان إنها «صُدمت بشدة»، وإنها «تدين التصريحات الفاضحة والعنصرية» والمتضمنة «كراهية للأجانب» من جانب دونالد ترامب. وعبرت المجموعة عن «تضامنها مع شعب هايتي والدول الأخرى» المشمولة بتلك التصريحات، موجهة الشكر «لجميع الأميركيين» الذين دانوا هذه التصريحات.

وقال أحد سفراء المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه: «لمرة واحدة نحن متحدون»، وحاول ترامب أمس الأول التملص من استخدامه عبارات مسيئة خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وكما في كثير من الأحيان وعبر «تويتر»، رد الرئيس الأميركي على هذا الجدل الجديد الذي يضعه في موقف صعب في وقت يحاول فيه التوصل إلى حل وسط في الكونجرس حول قضية الهجرة الحساسة. وقال في صيغة غامضة: «كانت اللغة التي استخدمتها في الاجتماع قاسية، لكن هذه ليست الكلمات المستخدمة».