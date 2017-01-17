«السوق ‬الحرة» تطرح تذاكر النسخة الفضية لـ «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

تُطرح اليوم تذاكر بطولات سوق دبي الحرة للتنس 2017، التي يستضيفها استاد سوق دبي الحرة في فبراير المقبل، ويحث منظمو الحدث عشاق التنس للحصول على تذاكرهم باكراً لمتابعة أقوى عروض التنس العالمية.

تضم قائمة المشاركين في بطولة العام كبار لاعبي ولاعبات التنس في العالم من أمثال متصدري التصنيف العالمي، آندي موراي وأنجليك كيربر، إضافة إلى السويسري روجيه فيدرير، بطل تنس دبي 7 مرات، والفائزات السابقات بلقب دبي، كارولين فوزنياكي، سيمونا هاليب وأنيازكا رادفانسكا.

وأشار كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، إلى احتفاء سوق دبي الحرة هذا العام بالذكرى الـ 25 لانطلاق بطولات سوق دبي الحرة، ورحب باستقطاب الحدث مجدداً ألمع الأسماء في عالم التنس ومشاركتهم في المنافسة بدءاً من أدوارها الأولى، الأمر الذي سيتيح للجمهور متابعة عروض عالمية المستوى والتمتع بالعديد من الفعاليات في قرية التنس، وأضاف ماكلوكين: حققت البطولة على مر السنين النجاح تلو الآخر، والمشاركة المنتظمة لأفضل لاعبي ولاعبات التنس في العالم تقف شاهداً على تطور الحدث ومكانته، ونحن سعداء باستضافة هذه الكوكبة من اللاعبين في دبي، على مدى أسبوعين حافلين بأقوى عروض التنس.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق للاحتفاء بذكرى انطلاق البطولة، حيث اجتمعت اللجنة المنظمة للبطولة الأسبوع الماضي مع رئيسها الجديد راميش سيدامي رئيس العمليات في السوق، حيث قال سيدامبي: تضم اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس في صفوفها العديد من الأعضاء الذين واكبوا الحدث منذ انطلاقته الأولى، وهم سعداء لأنهم جزء من هذه المرحلة التاريخية للحدث، الذي سيحفل هذا العام بعدد من الفعاليات الجديدة والخاصة بمناسبة الذكرى الـ 25 لانطلاق البطولة، إضافة إلى برنامج شامل موجه إلى جميع زوار الحدث على مدى أسبوعين، داخل الملاعب وخارجها.

يُستهل الحدث ببطولة تنس السيدات في 19 فبراير، تليه بطولة الرجال «من فئة 500 نقطة»، وتنطلق في 27 فبراير، ويقدم الحدث جوائز مالية بقيمة 5.2 مليون دولار.

من جانبه، قال صلاح تهلك مدير البطولة ونائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المؤسساتية في سوق دبي الحرة: نتطلع بشغف إلى بطولة العام، ونحن سعداء بمشاركة هذه الأسماء الكبيرة في دولية دبي للتنس، بمن فيهم متصدراً التصنيف العالمي في فئتي الرجال والسيدات، ونتمنى لجماهير التنس من جميع أنحاء العالم قضاء أوقات ممتعة في النسخة السنوية الخامسة والعشرين لبطولات سوق دبي الحرة للتنس. تتوافر تذاكر البطولة اعتباراً من 17 اليوم في شباك تذاكر استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود، الذي سيفتح يومياً من 9 صباحاً - 9 مساءً، باستثناء اليوم، حيث سيكون الافتتاح في وقت أبكر نظراً لتوقع أعداد كبيرة من الجماهير منذ الصباح الباكر. وتتراوح أسعار التذاكر بين 75 درهماً للأدوار التمهيدية، و700 درهم للنهائيات، كما تتوافر التذاكر الشاملة لجميع مباريات الحدث.