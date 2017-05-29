10 فرق في بطولة المارينا مول

أبوظبي (الاتحاد)

فرغت اللجنة المنظمة لبطولة المارينا مول الرمضانية لكرة الصالات التي تنظمها شركة (ترفيه) بصالة قرية الإمارات للبولينج، بمركز المارينا مول التجاري، بمنطقة كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي من الإعداد لحفل افتتاح البطولة الجماهيرية التي تحدد لانطلاقتها يوم الثلاثاء الموافق السادس من يونيو الحالي، والتي تستمر حتى 18 يونيو بمشاركة 10 فرق.

وجاء الإعلان عن إقامة البطولة الكروية الرمضانية السنوية المفتوحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة مساء أمس الأول بمقر قرية البولينج بالمركز التجاري، بحضور حسين العيسوي مدير عام الأنشطة الرياضية بشركة ترفيه والمشرف العام على قرية الإمارات للبولينج رئيس اللجنة بحضور عدد من ممثلي الشركات الراعية للبطولة، متمثلة في شركة الإمارات للسيارات (مرسيدس بنز) بصفته راعياً رئيسا، بجانب كل من مركز المارينا مول، دار التمويل، المؤسسة الوطنية للاستثمار، فندق المفرق، شركة المستثمر الوطني، ريد بول، كوكا كولا و شركة جرين لاين للسفر والسياحة وعدد من ممثلي الفرق التي تقدمت حتى الآن للمشاركة حيث يظل باب الاشتراك مفتوحا حسب لائحة البطولة حتى موعد قرعة البطولة يوم الرابع من يونيو الحالي.

وذكر حسين العيسوي أن اللجنة وجهت بضرورة إبراز تلك البطولة بعد الوقوف على تقارير البطولة الماضية الناجحة بهدف توفير أكبر قدر من فرص الترفيه خلال ليالي الشهر الفضيل للفرق وعائلاتهم، وسيتم توزيع الفرق المتقدمة على عده مجموعات عند اجتماع القرعة القادم بحضور ممثلي الفرق، كما تم رصد العديد من الجوائز المادية والعينية القيمة للفرق المشاركة وفي مقدمتها فريق دار التمويل حامل اللقب.