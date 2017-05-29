4 مباريات في افتتاح بطولة مكتوم بن راشد الكروية

وليد فاروق (دبي)

تنطلق مساء اليوم النسخة السابعة لبطولة مكتوم بن راشد الرمضانية لكرة القدم، التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، بمشاركة 20 فريقاً من نجوم اللعبة والقدامي بأندية الدولة يتنافسون في 4 مجموعات بمعدل 5 فرق في المجموعة الواحدة، ويستضيف منافساتها نادي ضباط شرطة دبي، حيث يشهد اليوم الأول إقامة 4 مباريات.

ويقص الوافد الجديد فريق برشلونة شريط الافتتاح لمباريات البطولة في العاشرة مساءً بمواجهة فريق المرحوم خميس بن مزينة ضمن المجموعة الأولى، الذي يتزامن مع لقاء المعروف أمام الفرسان بالمجموعة الثانية، ويعقبها في الحادية عشرة مساءً لقائي بلوجرانا مع سبورت فور أوول على الملعب الأول، الجوكر أمام بن درويش الذي يقام على الملعب الثاني، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد بالمجموعات، يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي الذي يبدأ 15 رمضان ويقام بنظام خروج المغلوب.

وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وقوع فرق المرحوم خميس المزينة، وبرشلونة، وبلوجرانا، وسبورت فور أوول، والمدفعجية في المجموعة الأولى، فيما جاءت فرق المعروف والفرسان وبن درويش والجوكر والفرسان في المجموعة الثانية الحديدية، وتضم المجموعة الثالثة فرق التحدي، والنجوم، والذبابة، وكوارتز، وإم كيه إس، ليترأس فريق ليدر سبورت المجموعة الرابعة التي ضمت إلى جانبه فرق كيلة التقنية، والدفاع المدني، وفريقا محمد علي، والوافد الجديد «جيه أو إم إيه».

وتشهد النسخة السابعة ظهور أسماء 8 فرق جديدة تشارك للمرة الأولى، من إجمالي الفرق الـ20 المشاركة في البطولة، هي ببرشلونة وبلوجرانا في المجموعة الأولى، والذيابة وكوارتز، وإم كيه إس في المجموعة الثالثة، وفرق محمد علي والدفاع المدني «جيه أو إم إيه» المنافسات في المجموعة الرابعة.

وتسعى الفرق التي شاركت على مدار النسخ الست الماضية، إلى حصد لقبها الأول، مثل فرق الفرسان وسبورت فور أوول المنافسين في المجموعة الأولى، بجانب المعروف والفرسان وبن درويش التي تنافس في المجموعة الثانية الحديدية، وليدر سبورت، والكلية التقنية التي تعود للمنافسة من جديد من بوابتي المجموعتين الثالثة والرابعة على التوالي.

وتعد البطولة إحدى أكبر الفعاليات الرمضانية الكروية، على مستوى الدولة، وتحفل في كل عام بمشاركة واسعة من نجوم الكرة من الذين سبق لهم التألق مع أندية الدولة والمنتخبات الوطنية، بالصورة ذاتها التي شهدتها نسخة العام الماضي التي سجلت مشاركة نجمي فريقي العين والمنتخب الوطني رامي يسلم، ومحمد عمر، إلى جانب الأشقاء الثلاثة في فريق النصر، سالم وصبري ومنصور جميل.

يذكر أن هناك 6 فرق نجحت في الظفر بلقب البطولة منذ انطلاقتها الأولى عام 2011، إلا أن اللافت في الأمر عدم نجاح أي منها في الاحتفاظ بلقبها مرتين، حيث توج بلقب النسخة الأولى عام 2011 فريق يونايتد، وفي 2012 توج باللقب فريق شرطة العاصمة، وفاز بنسخة 2013 فريق التعليم العالي، وحصد لقب 2014 فريق الاتحاد الرياضي للجامعات، وأحرز لقب 2015 فريق الفهود، ونال لقب 2016 فريق الجوكر.