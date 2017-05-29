45 دارساً في الدورة الدولية لمديري المسابح

دبي(الاتحاد)

اختمت فعاليات الدورة الدولية الأولى لمديري المسابح ومنشآت الألعاب المائية، التي أقيمت برعاية اتحاد السباحة، وباعتماد جمعية الرياضيين بالدولة وبتنظيم بروفيشنال للخدمات الرياضية والإنفاذ والتي شارك بها 45 دارسا ودارسة.

وحضر ختام الدورة وتخريج المشاركين مايد محمد العور عضو مجلس إدارة الاتحاد، والذي شكر نادي النصر على استضافة البرنامج من منطلق دعم الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية ذات الصلة بالعمل الرياضي، كما تقدم بالتهنئة للمشاركين في النسخة الأولى للبرنامج الدولي لمديري المسابح والتابع لمنظمة ستارفيش اكواتيك الأميركية.

وأكد الخبير والمحاضر الأميركي شون ديروسا أن الدورة حققت جوانب إيجابية عدة من خلال عدد المشاركين، كما أشار إلى أن المستوى الأول تضمن نقاطا هامة في إدارة المسابح وجدولة الصيانة وأعمال الصيانة الدورية واليومية ومراقبة المياه وغرف المضخات ومبادئ الإسعافات الأولية ومهارات الإنفاذ والسلامة المائية وخطط الإخلاء والطوارئ.

وتمنى شون أن تكون هناك فرصة قريبة لتقديم المستوى الثاني بالدولة، والذي يتناول الأمور الفنية والإدارية والأمنية المتعلقة بإدارة تلك المنشآت بشكل أعمق وأكثر تطورا.

جدير بالذكر أن الدورة هي الأولي من نوعها في هذا المجال التخصصي، واستقطبت مشاركة عدد من المختصين من الكويت ومصر والعراق وقطر.