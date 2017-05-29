«العميد» يحقق رقماً قياسياً بألقاب الألعاب الجماعية والفردية

مراد المصري (دبي)

أعلنت شركة النصر للألعاب الجماعية والفردية، عن تحقيق إنجاز غير مسبوق على صعد ألقاب موسم 2016-2017، بعدما حصد النادي 71 لقباً في مختلف الفئات في 11 لعبة، منها الحصول على 195 ميدالية ملونة، بواقع 89 ذهبية و40 فضية و66 برونزية.

جاء ذلك في الاحتفالية التي أقامها «العميد» ليلة أمس الأول، بحضور عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الجماعية والفردية، وعبد الرزاق الهاشمي نائب الرئيس، وعبد الباسط علي عضو مجلس الإدارة، ومحمد العور مدير إدارة الألعاب الرياضية، وعدد من المشرفين على الألعاب الرياضية.

وأكد عبد الرحمن أبو الشوارب، أن الإنجاز السابق كان الوصول إلى 64 لقباً، وحالياً بات الرقم 71 العلامة الجديدة التي تعكس مجهود فريق عمل اجتهد على مدار الموسم، ونجح بالسيطرة على عدد من الألعاب، منها الدراجات الهوائية وألعاب القوى وكرة الطاولة، إلى جانب تطور الفرق الجماعية ووصولها للمباريات النهائية في مختلف المسابقات، لتصل نسبة استحواذ النصر على الألقاب بواقع 75% من المجموع العام للألقاب التي يمكن المنافسة عليها.

وأوضح أبو الشوارب، أن النصر يعتبر صاحب العدد الأكبر من الألعاب الرياضية على صعيد الأندية باحتضانه 11 رياضة، فيما لن يمانع التفكير بضم أي ألعاب جديدة، لكن الأمر سيكون محكوماً بالميزانية والقدرة على التعامل معها على أرض الواقع، موضحاً وجود مقترح إضافة كرة الطائرة النسائية على طاولة النقاشات.