العبيدلي يحاضر في المعهد العالي للقانون بمدريد

أبوظبي (الاتحاد)

شارك المستشار صالح العبيدلي، المحامي الرياضي وأحد الكفاءات الوطنية القانونية، في إلقاء محاضرات ضمن برنامج ماجستير القانون الرياضي لدى المعهد العالي للقانون والاقتصاد بمدريد (ISDE)، والذي يعد الأشهر في أوروبا في تدريس برنامج ماجستير القانون الرياضي باللغتين الإسبانية والإنجليزية، بناء على دعوة من المعهد العالي، باعتباره أحد المحاضرين المعروفين في منطقة الشرق الأوسط.

وقدم العبيدلي محاضرتين، الأولى تعرض فيها إلى العديد من القرارات والأحكام القضائية والتحكيمية الصادرة في الإمارات، وغيرها من دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وتناولها بتحليل مستفيض ومقارنات بالمبادئ القضائية الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي بلوزان «كاس».

وفِي المحاضرة الثانية تحدث العبيدلي عن الجوانب القانونية في تنظيم الفعاليات والمسابقات الرياضية العالمية، خاصةً أن الإمارات، وتحديداً العاصمة أبوظبي، باتت عاصمة الرياضة العالمية، إذ تناول بالشرح الاتفاقيات القانونية المتعلقة في تنظيم بطولة العالم للسباحة وطواف أبوظبي، إلى جانب بطولات كأس العالم للأندية لعامي 2017 و2018 وكأس آسيا 2019.

من جهته أعرب المستشار صالح العبيدلي عن شكره وتقديره لدعوة المعهد العالي للقانون والاقتصاد بمدريد للمشاركة في إلقاء محاضرات في برنامج ماجستير القانون الرياضي باللغتين الإسبانية والإنجليزية، معبراً عن فخره واعتزازه بإلقاء محاضرات في المعهد الأشهر بأوروبا، والذي يضم نخبة الكفاءات العالمية والأساتذة المختصين في القانون.