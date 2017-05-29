نهيان بن مبارك: الشباب ركيزة التنمية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، رئيس الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن القيادة الرشيدة تولي قطاع الشباب أهمية، انطلاقاً من إيمانها بأن الشباب هم الركيزة الأساسية للتنمية المجتمعية، وأحد المقومات الرئيسية لنجاح الدولة وتفوقها في سباق التنافسية العالمية، كما أنها تعطي أهمية خاصة للبرامج الوطنية الهادفة التي تحفز الشباب نحو الإبداع والابتكار والمبادرة.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العصف الذهني لتطوير القطاع الشبابي، التي نظمتها إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وأشاد معاليه بما وجده من مشاركة واسعة للمؤسسات الحكومية ومنتسبي المراكز الشبابية والتفاعل والنقاشات حول الأفكار والمبادرات التي تخدم اهتمامات الشباب وتلامس تطلعاتهم.

وقالت هند البدواوي، اختصاصي شبابي رئيسي بإدارة الأنشطة الشبابية والثقافية بالهيئة، إن ورشة العصف الذهني تضمنت عدداً من الأهداف التي تتمثل في تحفيز الفكر الشبابي نحو المشاركة في إبداء الرأي، ومناقشة القضايا من منظور شبابي حر، وكذلك التعرف إلى التحديات التي تواجه الشباب ووضع الحلول المقترحة لها، إلى جانب إثراء الإحساس بالمسؤولية نحو اتخاذ القرارات والمشاركة المجتمعية، وتعزيز روح العمل الجماعي ضمن الفريق، مضيفة أن إدارة الأنشطة الشبابية تسعى من خلال هذه الأهداف إلى تطوير قطاع العمل الشبابي، ومناقشة السبل وآليات تحقيقها، وفقاً للاستراتيجية العامة التي وضعتها الهيئة والتي تتوافق مع سياسة الدولة الرامية في تطوير العمل الشبابي.

وأشارت البدواوي إلى أن أهمية ورشة العصف الذهني التي تم تنفيذها بمقر الهيئة، تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، التي حث فيها المؤسسات الحكومية للبحث عن حلول إبداعية للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات وإفساح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائهم بوضع الأفكار والمبادرات الكفيلة بتطوير أنشطة وفعاليات البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية‪.‬

وأوضحت البدواوي أن الورشة استهدفت فئات الشباب، سواء المنتسبون للمراكز الشبابية ومراكز الفتيات، وكذلك من المجتمع المحلي لكل إمارة، حيث تكونت كل طاولة من 10 مشاركين مع مراعاة التنوع بين أعضاء الفريق، وذلك من أجل تنويع الأفكار والملاحظات بين الشباب المنتسبين للمراكز ووفود المؤسسات الحكومية التي شاركت، لافتة إلى أن التفاعل الكبير الذي شهدته الورشة من قبل معالي الشيخ نهيان والقيادات العليا من المؤسسات الحكومية، أسهم في إفراز أفكار ومبادرات جديدة سيتم العمل على دراسة كيفية تطبيقها والعمل بها لتكون واقعاً في وقت قريب.