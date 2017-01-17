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تضم ثلاثة من المصنفين الأربعة الأوائل عالمياً

إعلان القائمة النهائية للمشاركين في «أبوظبي للجولف»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي القائمة النهائية للاعبين المشاركين في بطولة أبوظبي «إتش أس بي سي» للجولف، التي تنطلق فعالياتها الخميس المقبل في نادي أبوظبي للجولف، وتأكيد مشاركة ثلاثة من بين أول أربعة لاعبين ضمن التصنيف العالمي للجولف.

وضمت القائمة 126 من أبرز اللاعبين الفائزين بألقاب البطولات الكبرى «المايجرز» و«كأس رايدر» والنجوم الصاعدين، لتؤكد البطولة على سمعتها التي تمتعت بها خلال العقد الماضي بوصفها إحدى أقوى بطولات الجولة الأوروبية من حيث قوة اللاعبين المشاركين، وتضم القائمة كلاً من حامل اللقب الأميركي ريكي فاولر، والمصنف الثاني عالمياً روري ماكلروي، والمصنف الثالث عالمياً داستن جونسون، والمصنف الرابع عالمياً هنريك ستينسون، وداني ويليت الفائز بلقب بطولة «الماسترز».

وشملت القائمة لاعبين من منتخب أوروبا للجولف المنافس في «كأس رايدر»، من بينهم الإسباني رافائيل كابريرا بيللو، والألماني مارتن كايمر حامل لقب بطولة «أبوظبي» ثلاث مرات، والبلجيكي توماس بيترز، والنمساوي بيرند وايزبيرجر، إضافة للثلاثي البريطاني: أندي سوليفان، لي ويستوود، وكريس وود، فضلاً عن قادة منتخبات «كأس رايدر» السابقين وهم: دارين كلارك وتوماس بيورن.

ويشارك في البطولة أيضاً مجموعة من الأبطال المخضرمين مثل الإسباني ألفارو كويروس، والفرنسي رومان لانجاسك، والسويدي أليكس نورين، والجنوب أفريقي براندن جريس، والإنجليزيين إدي بيبيريل وتيريل هاتون، والنجوم الأستراليين بريت رومفورد، وكورتيس لوك الفائز ببطولة الولايات المتحدة للهواة، وسام برازل الفائز بلقب بطولة «يو بي أس هونج كونج» المفتوحة.

وتضم القائمة أيضاً أبرز اللاعبين الآسيويين، من بينهم التايلنديّان تونجتشاي جايدي، وكيراديك أفيبارنرات، والكوريان الجنوبيان بيونج هون آن، وسومي لي، وجونهان وانج، إضافة إلى الهندي إس إس بي تشوراسيا الذي يشارك إلى جانب زميله رايهان توماس المصنف الأول ضمن اللاعبين الهواة في دولة الإمارات. ... المزيد
     
 

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