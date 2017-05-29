«الخطوط البريطانية» تستأنف الرحلات من مطاري جاتويك وهيثرو

لندن (رويترز)
استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية بعض الرحلات من أكبر مطارين في بريطانيا أمس، بعدما تسبب عطل إلكتروني في أنظمتها على مستوى العالم في فوضى وعدم إقلاع طائرات ووقوف آلاف المسافرين في طوابير لساعات. وقالت الشركة إنها تسعى لتشغيل جدول رحلات شبه عادي من مطار جاتويك وغالبية الرحلات من مطار هيثرو أمس.
وقالت في بيان «نواصل العمل بجهد لإعادة تشغيل جميع نظمنا الإلكترونية ونسعى لتشغيل جدول قريب من العادي في جاتويك وغالبية الخدمات من هيثرو الأحد». وأضافت: «نعتذر بشدة للإزعاج الشديد الذي تعرض له عملاؤنا».
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واصطف آلاف المسافرين لساعات في قاعات المغادرة في المطارين لا سيما أن فترة مطلع الأسبوع شهدت زحاماً، حيث إن الاثنين عطلة عامة والعديد من الأطفال يبدؤون عطلة منتصف الفصل الدراسي، وقال مسافرون أجرت رويترز مقابلات معهم إن صالات السفر في المطارين اكتظت بالركاب الغاضبين، فيما فقد موظفو الشركة المرتبكون القدرة على مساعدتهم بسبب عدم تمكنهم من استخدام أجهزة الكمبيوتر.
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وقال المطار في بيانه أمس «من المتوقع تأجيل أو إلغاء رحلات الخطوط الجوية البريطانية اليوم بعد مشكلة النظام الإلكتروني الخاص بالشركة أمس». وأضاف: «جميع الركاب الذين ألغيت رحلاتهم ينبغي ألا يتجهوا إلى المطار ما لم يتم إعادة الحجز لهم على متن رحلات أخرى».