«الخطوط البريطانية» تستأنف الرحلات من مطاري جاتويك وهيثرو

لندن (رويترز)

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية بعض الرحلات من أكبر مطارين في بريطانيا أمس، بعدما تسبب عطل إلكتروني في أنظمتها على مستوى العالم في فوضى وعدم إقلاع طائرات ووقوف آلاف المسافرين في طوابير لساعات. وقالت الشركة إنها تسعى لتشغيل جدول رحلات شبه عادي من مطار جاتويك وغالبية الرحلات من مطار هيثرو أمس.

وقالت في بيان «نواصل العمل بجهد لإعادة تشغيل جميع نظمنا الإلكترونية ونسعى لتشغيل جدول قريب من العادي في جاتويك وغالبية الخدمات من هيثرو الأحد». وأضافت: «نعتذر بشدة للإزعاج الشديد الذي تعرض له عملاؤنا».

وألغت الخطوط الجوية البريطانية جميع رحلاتها من مطاري هيثرو وجاتويك في لندن يوم السبت بعدما تسببت مشكلة في الكهرباء في تعطيل عملياتها على مستوى العالم، وأثرت أيضاً على مراكز خدمة العملاء والموقع الإلكتروني، وقال أليكس كروز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة التابعة لمجموعة إنترناشونال إيرلاينز جروب (آي.إيه.جي) أكبر مجموعة طيران في أوروبا، إنه لا توجد أدلة على أي هجوم إلكتروني، وأضاف أن السبب هو مشكلة تتعلق بالكهرباء.

واصطف آلاف المسافرين لساعات في قاعات المغادرة في المطارين لا سيما أن فترة مطلع الأسبوع شهدت زحاماً، حيث إن الاثنين عطلة عامة والعديد من الأطفال يبدؤون عطلة منتصف الفصل الدراسي، وقال مسافرون أجرت رويترز مقابلات معهم إن صالات السفر في المطارين اكتظت بالركاب الغاضبين، فيما فقد موظفو الشركة المرتبكون القدرة على مساعدتهم بسبب عدم تمكنهم من استخدام أجهزة الكمبيوتر.

وقالت الشركة في بيانها «سنرد المال أو نعيد الحجز للعملاء المتضررين من إلغاء رحلاتهم في خدمات جديدة بأسرع وقت ممكن»، وأضافت أنها طبقت سياسات إعادة حجز أكثر مرونة للمسافرين المتضررين، وبرغم تعرض شركات طيران أخرى لمشكلات إلكترونية لكن نطاق ومدة الأعطال التي تواجهها الخطوط الجوية البريطانية غير معتادة، وألغت شركة دلتا إيرلاينز مئات الرحلات، وأجلت الكثير غيرها في أغسطس العام الماضي بسبب عطل في نظمها الإلكترونية. وقال مطار هيثرو في لندن إنه يتوقع المزيد من حالات التأخير والإلغاء لرحلات الخطوط الجوية البريطانية يوم الأحد وطالب المسافرين بعدم الذهاب إلى المطار ما لم يتم إعادة الحجز لهم على متن رحلات أخرى.

وقال المطار في بيانه أمس «من المتوقع تأجيل أو إلغاء رحلات الخطوط الجوية البريطانية اليوم بعد مشكلة النظام الإلكتروني الخاص بالشركة أمس». وأضاف: «جميع الركاب الذين ألغيت رحلاتهم ينبغي ألا يتجهوا إلى المطار ما لم يتم إعادة الحجز لهم على متن رحلات أخرى».