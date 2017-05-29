«السباق إلى دبي» منصة تجمع إمارة دبي بقطاع الأعمال البريطاني

لندن (الاتحاد)

اجتمع عدد من قادة الفكر وكبار ممثلي الشركات البريطانية في لندن لبلورة فهمٍ أعمق لـ «معرض إكسبو 2020 دبي» وسعي الإمارة الدؤوب نحو اقتصادٍ قائمٍ على الابتكار. وتم ذلك خلال جلستين نقاشيتين أقيمتا حول «بطولة بي إم دبليو 2017» التابعة لـ «اتحاد لاعبي الجولف المحترفين» بمدينة وينتورث البريطانية، أحدث جولات «السباق إلى دبي»، العلامة الرسمية لـ «الجولة الأوروبية للجولف».

وتم تنظيم الجلستين وسط لندن يومي الخميس 25 والجمعة 26 مايو 2017، إلى جانب «فالكون جولف»، وهي مؤسسة جديدة تابعة لها تهدف إلى تطوير رياضة الجولف في دبي.

وحضر الجلستين ممثلون عن سفارة دولة الإمارات في المملكة المتحدة والمجلس الثقافي البريطاني ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى حشد من المسؤولين من العديد من المؤسسات المختلفة من ضمنها طيران الإمارات، والجولة الأوروبية.

وترأس جلسة يوم الخميس هيو روبرتسون، عضو مجلس النواب البريطاني، نائب رئيس مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في شركة «فالكون وشركاؤها»، حيث تركزت الجلسة حول «إكسبو 2020 دبي»- أول معرض إكسبو عالمي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وخلال الجلسة، قال سيمون كليج، المدير التنفيذي للعمليات في معرض إكسبو 2020 دبي والحائز على وسام امتياز الإمبراطورية البريطانية (CBE) «يحتفي إكسبو 2020 دبي بالذكاء والإبداع البشري، ويمثل منصة مثالية تتيح للملايين من الناس، والمئات من الدول والشركات بناء روابط وجسور جديدة نحو المستقبل. لقد كانت المملكة المتحدة الدولة التي أقيم على أرضها أول معرض إكسبو على الإطلاق في عام 1851، وكانت أيضاً من بين أولى الدول التي أكدت عزمها المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي. ونحن نتطلع قدماً إلى الاطلاع على آخر ما تمخضت عنه روح الإبداع والابتكار في المملكة المتحدة - والتي شهدناها في معارض إكسبو الأخيرة في شانغهاي وميلان - هنا في دبي، حيث ستتمكن الدول المشاركة من مباشرة العمل على أجنحتها ابتداءً من شهر أبريل 2018».