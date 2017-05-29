«كارفـور» تدشن أكبر مركز توزيع في «الصناعات الوطنية»

دبي (الاتحاد)

وضعت شركة «ماجد الفطيم»، أمس حجر الأساس لمركزها اللوجستي الجديد في مجمع الصناعات الوطنية بحضور عدد من كبار المسؤولين، بينهم، محمد المعلم الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

وعبر سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سعادته بوضع حجر الأساس لمركز كارفور اللوجستي في مجمع الصناعات الوطنية بهدف خدمة أنشطة الشركة المنتشرة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

وقال ابن سليم «أصبح مجمع الصناعات الوطنية وجهة مثالية للشركات العالمية والوطنية على حد سواء بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها لعملائه وموقعه الاستراتيجي المجاور لأهم مرفقين لوجستيين في دبي وهما مطار آل مكتوم الدولي وميناء جبل علي، بحيث يتيح للشركات خدمة السوق المحلي والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية خلال وقت قياسي».

وختم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية بتأكيده تقديم أعلى مستويات الخدمة التي يحتاجها مركز كارفور اللوجستي في مجمع الصناعات الوطنية لتلبية حاجة ومتطلبات مجموعة ماجد الفطيم.

وأفاد يونس الملا، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال ومسؤول العلاقات الحكومية في ماجد الفطيم للتجزئة «أن المشروع يعتبر 4 أضعاف مساحة مركز التوزيع الحالي التابع لكارفور، حيث سيتم تجهيزه بأحدث تقنيات التخزين والحفظ والنقل. ويتوقع أن يوفر مركز التوزيع أكثر من 50% من الطاقة لكل متر مكعب بما يتماشى مع أهداف ماجد الفطيم للاستدامة، وذلك لكفاءة استخدام الطاقة، والجهود المستمرة من رؤية المؤسسة لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم». وتم تصميم وحدة تخزين الأطعمة في مركز التوزيع الجديد بدرجات حرارة متفاوتة لتلبية احتياجات التخزين المختلفة لأنواع الأطعمة المتعددة والأطعمة الجافة، إضافة إلى السلع غير الغذائية. وتتجاوز سعة التخزين الإجمالية للمركز الجديد سعة 400 مليون وحدة،، لدعم متاجر كارفور بالإضافة إلى قناة التسويق الموحدة الشاملة الخاصة بكارفور، ويتوقع افتتاح المركز خلال العام المقبل 2018.