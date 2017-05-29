«شراع» يوفر تمويلاً ورخصة ومقر عمل للمشروعات الصغيرة من جميع الجنسيات

حوار: حسام عبدالنبي

أصبح الطريق معبداً أمام رواد الأعمال الراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة، حيث يوفر مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) تمويلاً مالياً أولياً، ورخصة تجارية مدعمة، ومكاناً للعمل وإمكانية التواصل مع العملاء، إضافة لعدد آخر من الامتيازات، حسب نجلاء المدفع، مديرة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وقالت في حوار خاص مع «الاتحاد»: إن باب مركز «شراع» مفتوح للشباب المقيمين بالدولة، بصرف النظر عن جنسياتهم، طالما كانت لديهم أفكار مبتكرة، مؤكدة أن المركز تعامل حتى الآن مع أكثر من 120 فكرة تقدم بها الشباب، ودعم المركز حتى الآن 10 مشروعات نهاية فبراير الماضي.

وأعلنت المدفع، الدخول في شراكات جديدة خلال الفترة المقبلة، من أجل تعبيد الطريق أمام رواد الأعمال، ومن بينها تدشين تحالف أطلق عليه «شبكة» يضم عدداً من الجامعات الإقليمية، منبهة إلى أن مركز الشارقة لريادة الأعمال يتفرد عن غيره من الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بأنه يقدم لرواد الأعمال «برنامج مسرَّع الأعمال»، وهو أول برنامج دعم لرواد الأعمال ينطلق من إحدى الجامعات الإماراتية، ويقدم الكثير من الدعم، والتحفيز والإرشاد، تعزيزاً لروح ريادة الأعمال.

ريادة الأعمال