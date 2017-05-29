إنشاء أكبر مصنع شوكولاتة بالمنطقة في مجمع دبي الصناعي

دبي (الاتحاد)

أعلنت باتشي، شركة تصنيع الشوكولاتة العالمية، افتتاح أكبر منشآتها في المنطقة ضمن مجمع دبي الصناعي، بمساحة تقدر بـ122 ألف قدم مربعة، وستكون المنشأة الجديدة المقر الرئيس الجديد لشركة باتشي الذي ستنطلق منه نحو تعزيز نموها ونطاق أعمالها في المنطقة والعالم.

حضر حفل افتتاح المنشأة الجديدة عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة، وسعود أبو الشوارب، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجمع دبي الصناعي وأسامة شقير، المدير التنفيذي لشركة باتشي.

وقال سعود أبو الشوارب، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجمع دبي الصناعي «يؤكد افتتاح مقر باتشي الجديد في مجمع دبي الصناعي مكانة المجمع بصفته وجهة صناعية حيوية ومهمة، كما سيكون بمثابة نقطة انطلاق مثالية لشركة باتشي نحو التوسع الإقليمي والدولي، ونحن على ثقة أن المنشأة الجديدة ستدعم مسيرة النمو والريادة لشركة باتشي».

وأضاف «نجحنا في تحقيق شراكات مهمة ومتنامية في قطاع الأغذية، ونحن في مجمع دبي الصناعي ملتزمون على الدوام بتزويد شركائنا بعروض صناعية مميزة وفعالة ضمن بيئة عمل متكاملة، مع الحفاظ على موقعنا الريادي في قطاع الصناعات التحويلية».

من جانبه، قال أسامة شقير، الرئيس التنفيذي لشركة باتشي «نحن سعداء باختيار إمارة دبي لتكون مقراً لأكبر مصنع شوكولاتة مبتكر في المنطقة، حيث سيوفر المصنع فور اكتماله بعد 18 شهراً منتجات حصرية تتماشى مع رؤية الإمارات 2021».