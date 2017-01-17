8 محاور رئيسية بمؤتمر «الرياضة في مواجهة الجريمة» اليوم

دبي(الاتحاد)
تنطلق اليوم النسخة السادسة من المؤتمر الدولي «الرياضة في مواجهة الجريمة»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي على مدى 3 أيام متتالية تحت شعار «الرياضة تسعد الجميع»، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون السعادة جزءاً من أسلوب حياتنا وليست مجرد أمنية فقط.
ويتضمن المؤتمر 8 محاور رئيسية هي: تطبيق تجارب عالمية في استخدام الرياضة لمواجهة الجريمة، وعلم النفس الاجتماعي في معالجة ظواهر الانحراف والجريمة لدى الشباب، والانحرافات والجرائم المترتبة على التعصب الرياضي، والتحرش الجنسي في الرياضة والمنشطات الرقمية، ودور الإعلام في تكوين الاتجاهات المضادة للمجتمع، ودراسة برامج الرياضة وأثرها في وقاية المجتمع من كل أشكال الانحراف والتطرف الفكري، وأخيراً الرياضات العقلية ودورها في مكافحة الجريمة.
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والفقرة الثالثة في الافتتاح عبارة عن تكريم الجهات الراعية وهي تعاونية الاتحاد، ومجموعة شركات دودسال وفلاي دبي، وقناة دبي الرياضية، ومجموعة شركات صدف.
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على هامش المؤتمر تقام ورشة تدريبية عنوانها التعامل مع الطفل المتحرش به جنسياً في المجال الرياضي تقدمها الدكتورة بنة بوزبون (البحرين)، بحضور 300 اختصاصي وأخصائية اجتماعية ونفسية على مستوى الدولة من مدارس حكومية وخاصة.
يتخلل المؤتمر السحب على تذاكر سفر مقدمة من فلاي دبي وأجهزة أيفون، بواقع تذكرتين وجهاز أيفون يومياً، على أن يستفيد الحضور من السحب على 6 تذاكر و3 أجهزة أيفون طوال أيام المؤتمر.
يرأس اللجنة المنظمة اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد قائد شرطة دبي لإسعاد المجتمع، وتضم اللواء محمد سعيد المري نائب الرئيس، وعضوية العميد خالد علي شهيل، والعقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا المنسق العام، وناجي أحمد سليمان، وسيلين مزهر.