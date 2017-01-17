8 محاور رئيسية بمؤتمر «الرياضة في مواجهة الجريمة» اليوم

دبي(الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة السادسة من المؤتمر الدولي «الرياضة في مواجهة الجريمة»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي على مدى 3 أيام متتالية تحت شعار «الرياضة تسعد الجميع»، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون السعادة جزءاً من أسلوب حياتنا وليست مجرد أمنية فقط.

ويتضمن المؤتمر 8 محاور رئيسية هي: تطبيق تجارب عالمية في استخدام الرياضة لمواجهة الجريمة، وعلم النفس الاجتماعي في معالجة ظواهر الانحراف والجريمة لدى الشباب، والانحرافات والجرائم المترتبة على التعصب الرياضي، والتحرش الجنسي في الرياضة والمنشطات الرقمية، ودور الإعلام في تكوين الاتجاهات المضادة للمجتمع، ودراسة برامج الرياضة وأثرها في وقاية المجتمع من كل أشكال الانحراف والتطرف الفكري، وأخيراً الرياضات العقلية ودورها في مكافحة الجريمة.

يبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بمركز ندوة الثقافة والعلوم بالممزر، ويتضمن فيلماً وثائقياً لمدة 7 دقائق يستعرض إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في المجال الرياضي، والتي أسعدت مجتمع الإمارات، كما يستعرض الفيلم إنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في مجال سباقات القدرة، والفقرة الثانية عبارة عن مونودراما ومسرحية يؤديها شخص واحد يتحدث خلالها عن أخطار المنشطات والتعصب الرياضي والجانب السلبي للرياضة، ثم يختتم هذه الدراما بالجانب الإيجابي في الرياضة من خلال ممارستها وجعلها أسلوب حياة، والفكرة من إعداد العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا المنسق العام، وتنفيذ شركة نون للاستشارات الرياضية، حيث تبلغ تكلفة العمل في هذه الدراما نحو 200 ألف درهم، والرعاية لتعاونية الاتحاد الراعي الذهبي لحفل الافتتاح.

والفقرة الثالثة في الافتتاح عبارة عن تكريم الجهات الراعية وهي تعاونية الاتحاد، ومجموعة شركات دودسال وفلاي دبي، وقناة دبي الرياضية، ومجموعة شركات صدف.

وفي أعقاب حفل الافتتاح تبدأ الجلسة الأولى في نفس المكان، على أن تنتقل جلسات اليومين الثاني والثالث إلى نادي ضباط الشرطة بالقرهود، وعنوان المحور في الجلسة الأولى «الرياضة تسعد الجميع» برئاسة الدكتور خليفة الشعالي، ويقدمها اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي، ولمدة نصف ساعة، بعدها هناك 4 جلسات أخرى تستمر حتى الواحدة ظهراً، عبارة عن النشاط البدني والرياضي ودوره في تعزيز سعادة الإنسان للدكتور فايز سعيد أبو عريضة من (الأردن)، والإعلام الجديد ودوره في نشر السعادة بالمجال الرياضي للرائد الركن جاسم محمد الطنيجي، والرياضة تسعد المجتمع، وأخيراً المشاريع الاجتماعية والرياضية ومحاولات تنمية السلوك المرن للدكتورة كينوة مولود، في أعقاب ذلك تقام مناقشة عامة لمدة 30 دقيقة، ثم يسدل الستار على اليوم الأول.

على هامش المؤتمر تقام ورشة تدريبية عنوانها التعامل مع الطفل المتحرش به جنسياً في المجال الرياضي تقدمها الدكتورة بنة بوزبون (البحرين)، بحضور 300 اختصاصي وأخصائية اجتماعية ونفسية على مستوى الدولة من مدارس حكومية وخاصة.

يتخلل المؤتمر السحب على تذاكر سفر مقدمة من فلاي دبي وأجهزة أيفون، بواقع تذكرتين وجهاز أيفون يومياً، على أن يستفيد الحضور من السحب على 6 تذاكر و3 أجهزة أيفون طوال أيام المؤتمر.

يرأس اللجنة المنظمة اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد قائد شرطة دبي لإسعاد المجتمع، وتضم اللواء محمد سعيد المري نائب الرئيس، وعضوية العميد خالد علي شهيل، والعقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا المنسق العام، وناجي أحمد سليمان، وسيلين مزهر.