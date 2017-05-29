«الاقتصاد»: سحب طرازات من «بي إم دبليو»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

أكدت وزارة الاقتصاد أمس، سحب الطرازات المنتجة خلال الفترة من 2005-2008 من سيارة «بي إم دبليو» من أسواق الدولة اعتباراً من اليوم، حيث تواصلت وزارة الاقتصاد أمس، مع وكيل مجموعة «بي إم دبليو» الألمانية في الإمارات للاستفسار عن بيع سيارات من الفئة السابعة التي تم إنتاجها بين الفترة من 2005-2008، وذلك لسحبها من أسواق الدولة، ضمن عمليات الاستدعاء التي بدأت الشركة بها أول أمس في أميركا بسحب أكثر من 45 ألف سيارة مبيعة في الولايات المتحدة، بسبب عيوب في الأبواب، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

ووفقاً للبيان الصادر عن عملية الاستدعاء الأميركية، فإن العيوب في أبواب السيارة تؤدي إلى فتحها بشكل مفاجئ أثناء تحركها، وبحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية، فإن عملية الاستدعاء تشمل 45484 سيارة من الفئة السابعة التي تم إنتاجها من 2005 إلى 2008.

وأفاد بيان السحب الأميركي، أنه بعد مراجعة شكاوى العملاء وتحليلها فنياً، حددت الجهات الرقابية المشكلة، التي يمكن أن تؤدي إلى فتح الباب بشكل غير مفاجئ أثناء سير السيارة، ويمكن أن يحدث هذا عندما يكون هناك شخص ما داخل السيارة يستند إلى الباب، أو عندما تسير السيارة فوق سطح غير مستوٍ.

وأكد النعيمي، استمرار متابعة عمليات استرداد السلع يومياً، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع للحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة، موضحاً أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، ويتم السحب بالتعاون مع وكلاء السيارات والمستوردين في الدولة.

وأكدت الوزارة أنها وضعت آلية لتفعيل استرداد السلع عن طريق موقع إلكتروني خاص، يوضح كل السلع المستردة لتوعية المستهلكين بنوعيتها والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب النشر في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية، لافتة إلى أن أسباب الاسترداد تختلف ما بين الدواعي الوقائية أو الأسباب المتعلقة بالسلامة أو وجود عمليات استدعاء لذات السلعة خارج الدولة، أو إعلان الشركة المصنعة عن حملة استدعاء لسلعة كانت قد طرحتها في الأسواق.

يذكر أن إجمالي حالات استرداد السلع منذ يونيو 2016، وحتى الأسبوع الماضي بلغت 275299 سلعة، توزعت بين 165063 سيارة مستردة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستردة نحو 90378 جهازاً، ونحو 19858 من مواد أطفال.