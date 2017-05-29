«الاقتصاد»: سحب طرازات من «بي إم دبليو»

بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكدت وزارة الاقتصاد أمس، سحب الطرازات المنتجة خلال الفترة من 2005-2008 من سيارة «بي إم دبليو» من أسواق الدولة اعتباراً من اليوم، حيث تواصلت وزارة الاقتصاد أمس، مع وكيل مجموعة «بي إم دبليو» الألمانية في الإمارات للاستفسار عن بيع سيارات من الفئة السابعة التي تم إنتاجها بين الفترة من 2005-2008، وذلك لسحبها من أسواق الدولة، ضمن عمليات الاستدعاء التي بدأت الشركة بها أول أمس في أميركا بسحب أكثر من 45 ألف سيارة مبيعة في الولايات المتحدة، بسبب عيوب في الأبواب، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
ووفقاً للبيان الصادر عن عملية الاستدعاء الأميركية، فإن العيوب في أبواب السيارة تؤدي إلى فتحها بشكل مفاجئ أثناء تحركها، وبحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأميركية، فإن عملية الاستدعاء تشمل 45484 سيارة من الفئة السابعة التي تم إنتاجها من 2005 إلى 2008.
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وأكد النعيمي، استمرار متابعة عمليات استرداد السلع يومياً، وفقاً للمادة 10 من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع للحد من عمليات الغش والتضليل وضمان حقوق المستهلك في الحماية من عمليات الإنتاج والمنتجات والخدمات المعروضة في أسواق الدولة، موضحاً أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع وكالات السيارات والشركات التجارية المحلية باستمرار من خلال الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة لملاحظات وشكاوى المستهلكين، ويتم السحب بالتعاون مع وكلاء السيارات والمستوردين في الدولة.
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يذكر أن إجمالي حالات استرداد السلع منذ يونيو 2016، وحتى الأسبوع الماضي بلغت 275299 سلعة، توزعت بين 165063 سيارة مستردة، فيما بلغ إجمالي الأجهزة الإلكترونية والهواتف المستردة نحو 90378 جهازاً، ونحو 19858 من مواد أطفال.