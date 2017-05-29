«مطارات أبوظبي» تضم 19 خريجاً إلى فريق عمليات المبنى الجديد

أبوظبي (الاتحاد)
ضمت مطارات أبوظبي 19 منتسباً إلى برنامجها للتطوير الوطني إلى فريق العمل المكلف بالإشراف على جاهزية العمليات وانتقالها لمبنى المطار الجديد، والذي أطلقته الشركة في بداية العام الحالي استعداداً لتشغيل مبنى المطار الجديد، بحسب بيان أمس.
وتم اختيار المنتسبين وفقاً لمؤهلاتهم العلمية وأدائهم في برنامج التطوير الوطني لمطارات أبوظبي، وإن انضمامهم لفريق العمل المشرف على جاهزية العمليات لمبنى المطار الجديد سيتيح لهم فرصة التدريب الميداني والعملي لاكتساب الخبرة اللازمة لتمكنهم من لعب دورهم في تشغيل مبنى المطار الجديد عند افتتاحه.
|
وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس مجلس الإدارة «تعد هذه النقلة غايةً في الأهمية، ليس فقط بالنسبة لهذه النخبة الوطنية الشابة، بل أيضاً لنا نحن في مطارات أبوظبي، حيث إننا على يقين تام بأنه لا يمكننا تقديم قطاع طيران مستدام إلا من خلال دعم وتدريب الأجيال الشابة المواطنة ليصبحوا قادة المستقبل. فنحن نقوم بإنشاء أضخم مبنى مطار في العالم، بأحدث التقنيات والخدمات المتاحة، وبالتالي نحن بأشد الحاجة لأفضل الكوادر للعمل فيه لضمان نجاحه».
|
وأطلقت مطارات أبوظبي برنامج التطوير الوطني في عام 2013 كمبادرة لجذب الخريجين الشباب والشابات من مواطني دولة الإمارات إلى قطاع الطيران، وتدريبهم ودمجهم في مختلف وظائف المطار، ويمتد البرنامج على 18 شهراً للدورة الواحدة، وقامت الشركة حتى الآن بجذب 92 منتسباً منذ إطلاق البرنامج.