«بوينـج»: الناقــلات الوطـنية تستحـوذ على 56% من إجمالي الطائرات التي تم تسليمها أوسطياً

رشا طبيلة (أبوظبي)

تسلمت الناقلات الوطنية، (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي) منذ يناير العام الماضي حتى أبريل من العام الجاري، 38 طائرة من طرازات بوينج، بحسب تقرير «بوينج»، الذي أشار إلى أن الناقلات الوطنية تستحوذ على 56% من إجمالي الطائرات التي تم تسليمها للناقلات في الشرق الأوسط والبالغ عددها 68 طائرة.

وحول طرازات الطائرات التي تم تسليمها للناقلات الوطنية، أوضحت الشركة أن شركة فلاي دبي تسلمت 10 طائرات من طراز 800-737، وطيران الإمارات 19 طائرة من طراز بوينج 300-777، والاتحاد للطيران 9 طائرات، منهم طائرتان من طراز 777، و7 طائرات من طراز 9-787.

وفيما يتعلق بالناقلات الأخرى في المنطقة، تسلم الطيران القطري 12 طائرة بين يناير العام الماضي حتى أبريل العام الجاري، والملكية الأردنية تسلمت طائرتين، والطيران العُماني تسلم 3 طائرات، والطيران السعودي 7 طائرات، والطيران الكويتي 6 طائرات. وبلغ العدد الإجمالي للطلبيات التي لم يتم تسليمها بعد في منطقة الشرق الأوسط بحسب شركات الطيران وشركات التأجير اعتباراً من أبريل العام الجاري، فطيران الإمارات لم تتسلم بعد 171 طائرة، حيث تسلمت في السابق إجمالي 118 طائرة، من أصل إجمالي طلبياتها والبالغة 289 طائرة.

أما الاتحاد للطيران، فبلغ عدد الطائرات التي لم تتسلمها بعد 85 طائرة، حيث بلغ عدد طلبياتها 120 طائرة، تسلمت منها 35 طائرة. وفيما يتعلق بفلاي دبي، بلغ عدد الطائرات التي لم تتسلمها 77 طائرة، حيث بلغ إجمالي طلبياتها 136 طائرة، تسلمت منها 59 طائرة.

ولم يتسلم الطيران القطري بعد 104 طائرات، حيث بلغ إجمالي الطلبيات 189 طائرة تسلم منها 85 طائرة، والطيران الكويتي لم يتسلم 4 طائرات، حيث تسلم 6 طائرات من أصل 10 طائرات، والطيران العُماني تسلم 24 طائرة، حيث تسلم 19 طائرة من أصل 43 طائرة، والطيران السعودي لم يتسلم طائرتين بعد، حيث تسلم 49 طائرة من أصل 51 طائرة، أما طيران الخليج فلم يتسلم بعد 16 طائرة، والملكية الأردنية لم تتسلم بعد 4 طائرات، حيث تسلمت 3 طائرات من أصل 7 طائرات، والطيران العراقي لم يتسلم 28 طائرة، حيث تسلم 13 طائرة من أصل 41 طائرة.

وعلى الصعيد العالمي، بلغ إجمالي طلبيات الناقلات العالمية من شركة بوينج العام الماضي 668 طائرة، في حين بلغ عدد الطائرات التي تم تسليمها العام الماضي 748 طائرة.

وإقليمياً، بلغ إجمالي طلبيات الناقلات الشرق الأوسطية العام الماضي 30 طائرة، في حين بلغ عدد الطائرات التي تسلمتها 53 طائرة.