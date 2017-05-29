«بوينـج»: الناقــلات الوطـنية تستحـوذ على 56% من إجمالي الطائرات التي تم تسليمها أوسطياً

رشا طبيلة (أبوظبي)
تسلمت الناقلات الوطنية، (طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وفلاي دبي) منذ يناير العام الماضي حتى أبريل من العام الجاري، 38 طائرة من طرازات بوينج، بحسب تقرير «بوينج»، الذي أشار إلى أن الناقلات الوطنية تستحوذ على 56% من إجمالي الطائرات التي تم تسليمها للناقلات في الشرق الأوسط والبالغ عددها 68 طائرة.
وحول طرازات الطائرات التي تم تسليمها للناقلات الوطنية، أوضحت الشركة أن شركة فلاي دبي تسلمت 10 طائرات من طراز 800-737، وطيران الإمارات 19 طائرة من طراز بوينج 300-777، والاتحاد للطيران 9 طائرات، منهم طائرتان من طراز 777، و7 طائرات من طراز 9-787.
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أما الاتحاد للطيران، فبلغ عدد الطائرات التي لم تتسلمها بعد 85 طائرة، حيث بلغ عدد طلبياتها 120 طائرة، تسلمت منها 35 طائرة. وفيما يتعلق بفلاي دبي، بلغ عدد الطائرات التي لم تتسلمها 77 طائرة، حيث بلغ إجمالي طلبياتها 136 طائرة، تسلمت منها 59 طائرة.
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وعلى الصعيد العالمي، بلغ إجمالي طلبيات الناقلات العالمية من شركة بوينج العام الماضي 668 طائرة، في حين بلغ عدد الطائرات التي تم تسليمها العام الماضي 748 طائرة.
وإقليمياً، بلغ إجمالي طلبيات الناقلات الشرق الأوسطية العام الماضي 30 طائرة، في حين بلغ عدد الطائرات التي تسلمتها 53 طائرة.