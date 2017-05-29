6 خطوات لنجاح قطاع الصناعات التحويلية

جمال الظاهري*

يشهد واقع سوق الصناعات التحويلية حالياً جملةً من التحديات الراهنة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، إلا أن هناك فرصاً يجب أن تستغلها الشركات جيّداً حتى تبقى في دائرة المنافسة.

وعلى مدى العامين الماضيين، استطاعت «صناعات» والشركات التابعة لها النجاح في قطاع الصناعات التحويلية من خلال اتباع ست خطوات استراتيجية، والتي من شأنها أن تواصل تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة عالية في المنطقة.

1 - فرص التوريد والشراء

يتسبب المناخ الاقتصادي الراهن في تشكيل قوة تفاوضية غير مسبوقة من الناحية الشرائية، أي أن هناك فرص توريد فريدة تحتاج إلى من يقتنصها. كما أن أسعار الخدمات والمواد من الشركات الموردة حالياً في تراجع، مما يوفر فرصة قيّمة أمام المشترين ويتيح لهم انتقاء أفضل المتوفر.

على سبيل المثال، تواجه صادرات الآلات الصناعية من الأسواق الأجنبية، مثل دول الاتحاد الأوروبي والصين، موجة تراجع مما ساهم في انخفاض أسعارها، مقارنةً بالأعوام السابقة. كما تظهر فرص شراء معدات وآلات من الأسواق الألمانية والإيطالية التي تعد المراكز الرئيسية للتصنيع الأوروبي.