«ميرال» تكرم الفائزين بمسابقة الترويج لجزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «ميرال» الفائزين في مسابقة «تحدّي الإبداع في جزيرة ياس»، والتي أُقيمت خصيصاً لطلاب جامعة زايد في أبوظبي ودبي. وطُلب من المشاركين في المسابقة إنشاء حملة تسويقية للترويج لجزيرة ياس.
وفي إطار التزامها مواصلة نمو القطاع السياحي في دولة الإمارات، أطلقت ميرال هذه المسابقة لدعم وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الشباب الإماراتيين من خلال مشاركتهم في التطوير والارتقاء بمكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للتسلية والترفيه.
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وفاز بالمركز الأول في المسابقة كلٌ من أمل السروخ وحميان السركال وميثاء خالد وميثاء أحمد ومنال فضلاني ومريم السويدي وندى المندوس. وذهب المركز الثاني إلى حمدة خلف العتيبة وحمدة علي المرر وفاطمة خلف العتيبة. أمّا المركز الثالث فكان من نصيب كل من هند الخيال ومريم محمود وريم البنّا، وميثاء حسن ونورة عبد الحميد.
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وقد جاء تنظيم هذه المسابقة بهدف تسليط الضوء على الجيل الجديد من المواهب الإماراتية وإظهار إمكانياتها وقدراتها في واحدة من القطاعات الأكثر ديناميكية وتنافسية، إلى جانب التعزيز والترويج لوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم حتى يكونوا جزءاً لا يتجزأ من مستقبل جزيرة ياس.
من جانبه، قال داميان آرثر، أستاذ مساعد في التسويق في جامعة زايد: «إن التعاون المستمر بين ميرال وكلية إدارة الأعمال بجامعة زايد ساهم بتزويد الطلاب المشاركين بمزيد من المهارات من خلال المشاركة في هذه المسابقة، حيث أتيحت لهم الفرصة لتطبيق المعارف والمهارات التي تعلموها في الجامعة عبر تجربة ناجحة في عالم الأعمال الحقيقي والمشاركة في حل المشكلات في هذا القطاع».