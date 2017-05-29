«ميرال» تكرم الفائزين بمسابقة الترويج لجزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال» الفائزين في مسابقة «تحدّي الإبداع في جزيرة ياس»، والتي أُقيمت خصيصاً لطلاب جامعة زايد في أبوظبي ودبي. وطُلب من المشاركين في المسابقة إنشاء حملة تسويقية للترويج لجزيرة ياس.

وفي إطار التزامها مواصلة نمو القطاع السياحي في دولة الإمارات، أطلقت ميرال هذه المسابقة لدعم وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الشباب الإماراتيين من خلال مشاركتهم في التطوير والارتقاء بمكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للتسلية والترفيه.

وتم الطلب من جميع الطلاب المشاركين في المسابقة لعب دور فريق الاتصالات في «ميرال،» وتصميم حملة تسويقية تضم أفكاراً إبداعية لتعزيز مكانة جزيرة ياس على خريطة السياحة العالمية. كما طُلب منهم أيضاً وضع إطار عام يتضمن الأساس المنطقي وطريقة توضح تفكير وعملية البحث التي يقوم بها الفريق.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة كلٌ من أمل السروخ وحميان السركال وميثاء خالد وميثاء أحمد ومنال فضلاني ومريم السويدي وندى المندوس. وذهب المركز الثاني إلى حمدة خلف العتيبة وحمدة علي المرر وفاطمة خلف العتيبة. أمّا المركز الثالث فكان من نصيب كل من هند الخيال ومريم محمود وريم البنّا، وميثاء حسن ونورة عبد الحميد.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: «تطمح ميرال باعتبارها مطوراً للوجهات في أبوظبي إلى جعل جزيرة ياس من أفضل الوجهات العالمية للترفيه العائلي ووجهة عصرية للعيش واللعب والعمل والاستثمار. وبالتالي، نحن نوفر فرصة كبيرة لتحفيز الشباب الإماراتي على المشاركة في مثل هذه الخطط التطويرية الهامة من أجل وضع الجزيرة على الخارطة العالمية. وتأتي شراكتنا مع جامعة زايد من خلال (مسابقة تحدّي الإبداع في جزيرة ياس) بهدف تعزيز روح الإبداع والابتكار التي من شأنها أن تمكّن الجيل القادم من القادة لتشكيل مستقبل مثل هذه الوجهات العالمية. وأتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين الذين فازوا عن جدارة واستحقاق في هذه المسابقة».

وقد جاء تنظيم هذه المسابقة بهدف تسليط الضوء على الجيل الجديد من المواهب الإماراتية وإظهار إمكانياتها وقدراتها في واحدة من القطاعات الأكثر ديناميكية وتنافسية، إلى جانب التعزيز والترويج لوجهة ترفيهية رائدة في المنطقة، فضلا عن إتاحة الفرصة لهم حتى يكونوا جزءاً لا يتجزأ من مستقبل جزيرة ياس.

من جانبه، قال داميان آرثر، أستاذ مساعد في التسويق في جامعة زايد: «إن التعاون المستمر بين ميرال وكلية إدارة الأعمال بجامعة زايد ساهم بتزويد الطلاب المشاركين بمزيد من المهارات من خلال المشاركة في هذه المسابقة، حيث أتيحت لهم الفرصة لتطبيق المعارف والمهارات التي تعلموها في الجامعة عبر تجربة ناجحة في عالم الأعمال الحقيقي والمشاركة في حل المشكلات في هذا القطاع».