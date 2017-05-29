«بلووم العقارية» تبدأ أعمال بناء «سوهو سكوير» في جزيرة السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت شركة بلووم العقارية، التابعة لبلووم القابضة، أعمال البناء الرئيسة في مشروع «سوهو سكوير» بجزيرة السعديات في أبوظبي. وقد عيّنت بلووم العقارية شركة «الإمارات لينك مالتورو»، للبناء، لتنفيذ الأعمال التطويرية الأساسية في هذا المشروع.

ويقع «سوهو سكوير»، قرب جامعة نيويورك أبوظبي، في جزيرة السعديات، ويضم مساحات سكنية وتجارية مصممة على مستوى عالمي. وسيوفر عند اكتماله 302 وحدة سكنية تتراوح بين استوديوهات وشقق بثلاث غرف نوم، إضافة إلى شقق «تاونهاوس» و«بنتهاوس». وسيضم المشروع مجموعة كبيرة من المرافق التجارية ومنافذ التجزئة ووسائل الراحة التي تشمل حمام سباحة ومركزاً للياقة البدنية ومجموعة من المطاعم.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة «يسرنا إعلان الانتهاء من أعمال الأساسات وبدء أعمال البناء الرئيسة في مشروعنا الثاني بالسعديات. ويأتي تشييد هذا المشروع نظراً لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة التي تجاور العديد من الوجهات الثقافية والترفيهية الموجودة في السعديات».

وأكد مهتدي التزام بلووم العقارية تسليم المشروع في الموعد المحدد مع الحفاظ على أفضل المعايير المتبعة في قطاع البناء والتشييد، مشيراً إلى حرص الشركة على تعزيز مكانتها في سوق العقارات في أبوظبي من خلال تقديم أفضل المرافق والمنشآت العقارية للمستثمرين وأكثرها طلباً في السوق.

من جانبه، قال مدير عام «الإمارات لينك مالتورو» محمد سليمان «يسرنا التعاون مع بلووم العقارية في تنفيذ عمليات بناء هذا المشروع المميز. ونحن على ثقة من أن التزامنا أعلى معايير الجودة سيساهم في تحقيق ما يطمح إليه المطور العقاري لمشروع سوهو سكوير، وبالتالي يحقق رضا المستخدمين والقاطنين في المستقبل».

ويعتبر المشروع فرصة كبيرة للمستثمرين الباحثين عن عوائد قوية على استثماراتهم وزيادة رأس المال على المدى الطويل. وتتعاون بلووم العقارية مع أفضل المصممين لتشييد مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات في مواقع متميزة في جميع أنحاء دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما توفر الشركة حلولا مختصة في مجال التأجير وإدارة العقارات تتجاوز توقعات المستأجرين.