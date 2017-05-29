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تمتلك 470 ألف متر مربع بقطاع التجزئة ضمن 25 وجهة تسوق

204 آلاف متر مربع محفظة «الدار» من المساحات المكتبية
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تاريخ النشر: الإثنين 29 مايو 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

تضم محفظة المكاتب بشركة الدار العقارية 204 آلاف متر مربع من المساحات الإيجارية في 7 أصول، بحسب محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أوضح أن معظم المكاتب مستأجرة لجهات حكومية ومؤسسات مرتبطة بالحكومة.

وقال المبارك لـ «الاتحاد» إن الجهات الحكومية تشكل 45% من مستأجري المساحات المكتبية التابعة للدار، و32% للجهات المرتبطة بالحكومة، وبذلك تشكل حصة الجهات الرسمية نحو 77% ، مقابل 18% للشركات.

وأضاف: «تركز استراتيجيتنا في مجال الأصول المكتبية على المحافظة على الجودة العالية للمساحات المكتبية وبناء علاقات طويلة الأمد مع المستأجرين».

وقال المبارك :« إن آخر تقريرصادر عن الشركة أظهر أن 24% من المساحات المكتبية تقع في شاطئ الراحة، و7% بجزيرة الريم، و69% بجزيرة أبوظبي».

وتتوزع المكاتب على أبراج شاهقة منها أبراج بني ياس، وأبراج المعمورة داخل مدينة أبوظبي، وبرج سكاي في جزيرة الريم، وبرج ضمان هاوس الذي يقع في منطقة مركز أبوظبي للمعارض، ومبنى نورث بارك بجوار متنزه خليفة، إضافة إلى أبراج مكتبية في شاطئ الراحة. ... المزيد
     
 

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