204 آلاف متر مربع محفظة «الدار» من المساحات المكتبية

سيد الحجار (أبوظبي)

تضم محفظة المكاتب بشركة الدار العقارية 204 آلاف متر مربع من المساحات الإيجارية في 7 أصول، بحسب محمد المبارك الرئيس التنفيذي للشركة، والذي أوضح أن معظم المكاتب مستأجرة لجهات حكومية ومؤسسات مرتبطة بالحكومة.

وقال المبارك لـ «الاتحاد» إن الجهات الحكومية تشكل 45% من مستأجري المساحات المكتبية التابعة للدار، و32% للجهات المرتبطة بالحكومة، وبذلك تشكل حصة الجهات الرسمية نحو 77% ، مقابل 18% للشركات.

وأضاف: «تركز استراتيجيتنا في مجال الأصول المكتبية على المحافظة على الجودة العالية للمساحات المكتبية وبناء علاقات طويلة الأمد مع المستأجرين».

وقال المبارك :« إن آخر تقريرصادر عن الشركة أظهر أن 24% من المساحات المكتبية تقع في شاطئ الراحة، و7% بجزيرة الريم، و69% بجزيرة أبوظبي».