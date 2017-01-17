أبوظبي يتحدى ديزرت بالم وغنتوت في مواجهة الإمارات

غنتوت (الاتحاد)

تشهد ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، اليوم مباراتي الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، خاتمة بطولات لعبة الملوك بالنادي، والتي تقام برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي وعدد من المؤسسات والجهات الراعية لأنشطة النادي.

ويلتقي ديرزت بالم مع أبوظبي في المباراة الأولى التي تقام في الثالثة عصراً، فيما يلتقي الإمارات مع غنتوت ياس، في الخامسة مساء، ويصعد الفائزان إلى المباراة النهائية فيما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كان أبوظبي وغنتوت أخر المتأهلين بركب الكبار في المربع الذهبي، بعد فوزهما في الجولة الأخيرة، حيث فاز أبوظبي على فريق بن دري 10-5، فيما فاز غنتوت على زيدان السعودي، 8-7، بينما كان ديزرت بالم والإمارات أول المتأهلين للمربع بعد فوزهما في أول مباراتين والحصول على العلامة الكاملة في الدور الأول.

وشهدت مباريات الدور الأول 125 هدفاً، وكانت أكبر نتيجة في كل المباريات فوز الإمارات على زيدان 12-8، ولم تشهد أية مباراة 20 هدفاً، بينما انتهت 3 مباريات بفارق هدف، ومنها واحدة بالهدف الذهبي، والتي جمعت بين ديزرت بالم وأبوظبي، ويتصدر الهدافين بابلو مودونيت لاعب فريق زيدان برصيد 19 هدفاً، بعدما سجل 4 أهداف في مباراة الوداع لفريقه في الدور الأول، ورغم خروج زيدان إلا أن بابلو لا زال مرشحاً للقب الهداف في البطولة حتى الآن.

وتجمع المواجهة الأولى بين أبوظبي وديزرت بالم، هي مواجهة من العيار الثقيل خاصة أن أبوظبي حقق فوزين في الدور الأول، إلا أن خسارته الوحيدة كانت على يد الفريق نفسه ، بالهدف الذهبي 9-10، بعدما انتهى الوقت الأصلي في الشوط الخامس بالتعادل 9-9، وانحاز الهدف الذهبي لفريق ديزرت بالم، وهو ما يجعل المواجهة تدخل في حسابات مختلفة عن الدور الأول، الأمر الذي يصعب معه التكهن بنتيجة المباراة، نظراً لتقارب المستوى بين الفريقين، ويعتمد أبوظبي على تشكيلة تضم فارس اليبهوني قائد الفريق ومن اللاعبين المحترفين ألفيردو كابيلا برابوتشي وجوكيون بتالوجا ونادان كيان هال، فيما يعتمد ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي كابتن الفريق، على اللاعبين المحترفين وهم اليجو تارانكو وسانتياجو لابوردي ومارتن والينت.

وتقام المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي بين أصحاب الأرض غنتوت ياس وفريق الإمارات بقيادة فارسة البولو الإماراتي سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يضم مجموعة من اللاعبين أبرزهم لوكس مونتيدفردي وماتيس بنويت وجاك هايدي، فيما يعتمد فريق غنتوت ياس على قائده علي المري ومجموعة المحترفين جليرمو تيريرا وسانتياجو ستيرلينج ونيكولاس سيفوري، ويعد غنتوت أخر المتأهلين للمربع الذهبي خاصة أنه الفريق الوحيد في المربع الذي تأهل بفوز واحد.

في المقابل كان فريق الإمارات أول المتأهلين للدور نصف النهائي إلا أن غنتوت يملك من الإصرار والعزيمة ما يدفعه للمنافسة على بطاقة الوصول للمباراة النهائية، بينما يسعى الإمارات بكل قوة لمواصلة تفوقه، خاصة أنه أقصى حامل اللقب فريق بن دري في أولى المفاجآت، ثم عاد وضرب فريق زيدان أقوى فرق البطولة والذي يضم في صفوفه بابلو المصنف الأول وأفضل اللاعبين، وهو ما يعني أن الإمارات أطاح بأقوى المرشحين للفوز بالكأس الغالية كي يفتح الطريق أمامه للحصول على بطاقة للنهائي.

يذكر أن البطولة يرعاها مجموعة من شركاء النجاح في مقدمتهم مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، وشركة ياس القابضة، وياس العقارية والسيارة الرسمية للبطولة «مازيراتي» المقدمة من شركة بريمير موتورز، والراعي الإعلامي قناة ياس من خلال «أبوظبي للإعلام»، وبفرلي هيلز بولو كلوب، بجانب مساهمة مستشفى الأهلي الطبية والجاليريا على جزيرة المارية في أبوظبي، واياسو بوتيك فضلاً عن الشركاء الاستراتيجيين في مقدمتهم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفريق فرسان الإمارات للاستعراض الجوي وفريق قفز المظلات بالقوات المسلحة وعدد من الجهات المساهمة في إنجاح البطولة.