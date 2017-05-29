«الإماراتي القيرغيزستاني» يستعرض فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية

بيشكيك (وام)

عقد منتدى رجال الأعمال الإماراتي القيرغيزستاني في العاصمة القيرغيزستانية بيشكيك وذلك بمشاركة وفد إماراتي رفيع المستوى ضم عددا من رجال الأعمال الذين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والتجارية والصناعات البترولية في الدولة.

ويأتي انعقاد المنتدى بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة الإمارات وقيرغيزستان واكتشاف فرص الاستثمار في البلدين وتسليط الضوء على المشاريع المشتركة وبحث أطر التعاون المستقبلي في القطاعات المختلفة.

ترأس وفد الدولة محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وعن الجانب القيرغيزستاني معالي ارزيبك كوزوشيف وزير الاقتصاد.

وشارك في المنتدى محمد حارب بالرصة المحيربي سفير الدولة لدى جمهورية أوزبكستان والسفير غير المقيم لدى بيشكيك وحميد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وخليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وممثلون عن عدد من المؤسسات الحكومية والشركات في الدولة ومن ضمنها: غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين ومبادلة للاستثمار ودبي للاستثمار ودائرة التنمية الاقتصادية - رأس الخيمة ومنطقة عجمان الحرة وطيران أبوظبي وموانئ دبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي بالإضافة لعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

واستعرض المشاركون في المنتدى فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال عروض تعريفية قدمها عدد من مسؤولي البلدين تطرقوا خلالها إلى المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة في الإمارات وقيرغيرستان.

ودعا محمد شرف وفدي البلدين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى لتحقيق مزيد من التعاون وعقد الشراكات في مختلف المجالات الاقتصادية وفي مقدمتها الطاقة التقليدية والمتجددة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة والاستثمار مؤكدا على توافق حكومتي البلدين حول توفير كافة سبل الدعم لهذه المبادرات والشراكات وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية للتبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حيث أشار إلى أن مستوياته لا تعكس حتى الآن آفاق العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وقيرغيرستان حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي للعام 2016 حوالي 101 مليون دولار مقارنة بـ 240 مليون دولار في 2015 أي بتراجع حوالي 58% الأمر الذي يدفع إلى مزيد من العمل من الجانبين للوصول إلى المستوى المنشود من العلاقات التجارية والاقتصادية وتجاوز كافة التحديات لنمو وازدهار هذه العلاقات وصولا إلى تحقيق الاستفادة المثلى من معالم القوة الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان الصديقان. ودعا القطاع الخاص القيرغيزستاني إلى الاستفادة من المركز التجاري والاستثماري المتقدم الذي تمتلكه دولة الإمارات كبوابة اقتصادية رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وللقارتين الآسيوية والأفريقية وهو المركز الذي ما كانت الدولة لتحظى به لولا التنافسية المرتفعة للاقتصاد الإماراتي وتصنيفها المتقدم في مؤشر سهولة الأعمال الصادر عن البنك الدولي حيث تحتل المركز الـ26 من أصل 190 دولة ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية الذي تحتل به المركز الـ 13 من أصل 160 دولة ومؤشر التنافسية العالمي وتتبوأ به المركز الـ 16 من أصل 138 دولة.

وأكد محمد شرف أهمية منتدى رجال الأعمال الإماراتي القيرغيزستاني ودوره في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وبما يتسق مع رؤية وطموحات القيادة العليا في كل من دولة الإمارات وقيرغيزستان.