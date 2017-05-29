افتتاح صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال في الشيشان

غروزني (وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذاً لأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح صندوق خليفة لتطوير المشاريع «صندوق زايد للابتكار وريادة الأعمال» في جمهورية الشيشان في العاصمة غروزني، بحضور فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد كلف صندوق خليفة لتطوير المشاريع العام الماضي بالعمل مع الحكومة الشيشانية لتأسيس مؤسسة لدعم وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تحاكي صندوق خليفة لتطوير المشاريع برأس مال يبلغ 50 مليون دولار، وذلك لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاقتصاد في جمهورية الشيشان الصديقة.

وخلال حفل الافتتاح، عبر فخامة الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، عن بالغ شكره وتقديره للإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً أن الدولة الإمارات تلعب دوراً أساسياً في دعم عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلاده.

وقال فخامته إن الإمارات دولة سباقة في دعم عمليات التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي في العديد من دول العالم، وذلك انطلاقاً من حرصها الصادق على بث وتعزيز أسباب الاستقرار والأمن المجتمعي في العالم.