باوزا: الانضباط والاجتهاد الطريق إلى تشكيلة «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

كشف الأرجنتيني باوزا، المدير الفني للمنتخب الأول، عن قوة شخصية كبيرة في التجمع الأكبر لـ «الأبيض» تحت قيادته مساء أمس الأول، بعدما وصل عدد المنضمين للتشكيلة إلى 15 لاعباً، ما يعني «نصف القائمة» المرشحة لخوض مباراة تايلاند، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم «روسيا 2018»، والتي يخوضها «الأبيض» في بانكوك 13 يونيو المقبل.

وحرص باوزا على الاجتماع باللاعبين، للتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب فقط وجود اللاعب صاحب الروح القتالية، والانضباط والالتزام الفني والتكتيكي داخل الملعب، ولمن يجتهد بكل قوة وتركز في التدريبات والمباريات، وطالبهم بضرورة التحلي بالثقة، والأداء بقوة في التدريبات، وخاطبهم قائلاً: إن التدريب والجهد والعرق قبل المباريات، هو ما يضمن دخول أي لاعب إلى التشكيلة الأساسية، حيث لا مجال لمجاملة أي اسم مهما كان تاريخ اللاعب مع المنتخب.

وشهدت التدريبات التي خاضها اللاعبون، مساء أمس الأول، على ملعب ذياب عوانة باتحاد الكرة، انتظام 15 لاعباً للمرة الأولى، بعدما انطلقت التدريبات «التعارفية» لباوزا واللاعبين بـ 4 عناصر فقط في أول يومين، وانضم أمس الأول، علي مبخوت، محمد فوزي، خالد السناني، خلفان مبارك، فارس جمعة «الجزيرة»، ومحمد العكبري، حمدان الكمالي، طارق الخديم، إسماعيل مطر، خالد باوزير «الوحدة»، وطارق أحمد وسالم صالح «النصر»، وحسن إبراهيم «الشباب»، بالإضافة إلى الحارس عادل الحوسني «الشارقة»، فيما اعتذر محمد مرزوق، لاعب «الجوارح»، عن عدم الانتظام في المعسكر الحالي، لعدم جاهزيته الفنية، بينما لا يزال إسماعيل أحمد لاعب العين، ضمن قائمة المنتخب، حيث لم يتخذ قراراً بإبعاده، وربما يؤجل اللاعب خضوعه لجراحة إلى بعد مباراة تايلاند، بينما يلتحق لاعبو العين والأهلي صباح غدٍ، وهم، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل، ماجد ناصر «الأهلي»، وأحمد برمان، مهند العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد «العين»، وتغادر بعثة «الأبيض» الثلاثاء إلى ماليزيا، للدخول في معسكر مغلق بكوالالمبور، ومواجهة لبنان 6 يونيو، في تجربة دولية، يقف خلالها باوزا على قدرات اللاعبين، ومدى استيعابهم لفلسفته وتكتيكه قبل المواجهة المرتقبة أمام تايلاند، والتي يغادر إليها المنتخب 7 يونيو.

وتقرر منح لاعبي المنتخب راحة سلبية اليوم، على أن يبدأ التجمع الرسمي غداً، قبل السفر إلى كوالالمبور، وتفيد المتابعات، بحسب مصادر في الجهاز الإداري للمنتخب، أن المدير الفني الأرجنتيني، لم يحسم بعد مسألة استبعاد لاعبين من القائمة، قبل السفر لماليزيا، وينتظر أن يقرر المدرب زيادة الأسماء التي ترافق المنتخب، لتجربتها في معسكر ماليزيا أو إشراكها في ودية لبنان، على أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعباً فقط قبل مباراة تايلاند، ويعود ذلك لتأخر انضمام لاعبي المنتخب حتى مساء أمس الأول فقط، والذي شهد حضور 15 لاعباً في التدريب «التعارفي» الذي أصر المدرب على إطلاقه، قبل موعد التجمع الرسمي.