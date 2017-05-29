«الفرسان» يطارد «الثمانية الكبار» من «البوابة الملكية»

وليد فاروق (دبي)

عشاق «الساحرة المستديرة» على موعد الليلة، مع لقاء حاسم ومثير يجمع الأهلي وأهلي جدة السعودي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، والذي يحتضنه استاد راشد بدبي، في سهرة رمضانية ممتعة، تنطق أحداثها في الساعة الحادية عشرة مساءً، وتستمر إلى ما بعد منتصف الليل، لتكون واحدة من المباريات القليلة التي تشهدها الملاعب الإماراتية، والتي تستمر على مدار يومين، ويديرها طاقم تحكيم أسترالي بقيادة كريستوفر جيمس.

ويخوض «الفرسان» ممثل الكرة الإماراتية لقاء اليوم، وهو يحمل في جعبته تعادلاً ثميناً 1-1، حققه في لقاء الذهاب على استاد «الجوهرة المشعة»، ويهمه الحفاظ على الدفعة المعنوية التي نالها من جدة، والاستمرار في تفوقه لضمان تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، لضمان تأهله إلى ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن بلغ هذا الإنجاز في البطولة ذاتها «نسخة 2015» التي واصل فيها مسيرته حتى المباراة النهائية.

وفي المقابل لن تكون هذه المواجهة بمثابة أداء واجب لـ«الملكي» الذي لم يحالفه التوفيق في التتويج بأي بطولة هذا الموسم، ولم يبق أمامه سوى «الأبطال»، صحيح أنه لم ينجح في حسم لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعبه ووسط جماهيره لمصلحته، إلا أن هذا لا يعني أن الفرصة ضاعت منه، بل لا تزال حظوظه قوية، في ظل القدرات الهجومية العالية التي يملكها الفريق، حتى في ظل معاناته من بعض الغيابات.

ويدرك الجهاز الفني للأهلي بقيادة الروماني أولاريو كوزمين جيداً صعوبة المواجهة، وأن التعادل ذهاباً ليس كافياً لحسم التأهل إلى دور الثمانية، ومن هذا المطلق شدد على أن «الأحمر» يبحث عن الفوز بملعبه ووسط جماهيره، لتأكيد جدارته بالصعود إلى «الثمانية الكبار»، ونسيان نتيجة مباراة الإياب تماماً، والانطلاق من البداية بفكرة الفوز وتجنب استقبال أي أهداف في مرمى ماجد ناصر.