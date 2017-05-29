«الزعيم» يواجه الاستقلال في موقعة «التحدي والعبور»

صلاح سليمان (العين)

يتطلع العين إلى الفوز بفارق هدفين، عندما يستضيف استقلال طهران الإيراني في الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء اليوم، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، في استاد هزاع بن زايد، وذلك لتعويض خسارته بهدف في لقاء الذهاب، وأيضاً تأهل «الزعيم» إلى ربع النهائي.

وعلى مدى الأيام الخمسة الماضية، نفذ لاعبو العين وجهازهم الفني بقيادة الكرواتي زوران ما ميتش برنامجاً إعدادياً ناجحاً شارك فيه جميع العناصر ماعدا المصابين، وتابع المدرب كل التدريبات بدرجة عالية من التركيز، واطمأن إلى أداء اللاعبين، وتوقف على مدى جاهزيتهم الفنية والبدنية، إضافة إلى حرصه على علاج الأخطاء والسلبيات التي برزت إلى السطح في المباريات التي خاضها «البنفسج» في المرحلة الأخيرة، وجرت كل التدريبات على استاد خليفة بن زايد، ما عدا مران أمس الأول الذي شهده استاد هزاع بن زايد.

وأدى اللاعبون الحصص التدريبية بمعنويات عالية وروح قتالية، وجميعهم كانوا على قدر المسؤولية، بعد أن رفعوا راية التحدي، ويتحلون بالعزيمة والإصرار من أجل الخروج من ملعب المباراة بالنتيجة التي تضمن لهم انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، ولكن هذا يتطلب من «البنفسج» الفوز بفارق هدفين، مع محاولة منع المنافس الإيراني من الوصول إلى شباك الحارس خالد عيسى، لأن نجاحهم في تسجيل هدف يجعل مهمة العين غاية في الصعوبة.

ومن جهة أخرى اختتم استقلال طهران برنامجه الإعدادي مساء أمس، حيث أجرى تدريبه الوحيد على استاد هزاع بن زايد، والذي لم يستمر أكثر من ساعة واحدة فقط، حسب ما تنص عليه لائحة الاتحاد الآسيوي، وقاد التدريب منصوريان الذي وقف على جاهزية جميع لاعبيه وزودهم التعليمات والتوجيهات اللازمة.

ويغيب عن العين في المباراة المدافع سعيد جمعة الذي تعرض للطرد في مباراة الذهاب بالبطاقة الحمراء المباشرة التي رفعها في وجهه الحكم الصيني مينج فو، في حين يغيب عن الاستقلال فارشيد إسماعيلي الذي تعرض أيضاً للطرد في مباراة الذهاب، كما تشهد صفوف الفريق الإيراني عودة علي قرباني الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإيقاف.